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Автопарк станции «Скорой помощи» в Ялте пополнил 21 новый автомобиль

Автопарк станции «Скорой помощи» в Ялте пополнил 21 новый автомобиль

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:06 20.01.2022

21 новый спецавтомобиль пополнил автопарк станции скорой медицинской помощи в Ялте.

Ялтинская станция скорой медицинской помощи, которая обслуживает территорию от Алушты до Фороса, получила сразу 21 машину. Это почти половина медицинского спецтранспорта, который прибыл в Крым накануне  по ведомственной целевой программе «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов, — сообщил заведующий Ялтинской станцией скорой медицинской помощи ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Виктор Клин.

По его информации, 10 автомобилей будут находиться непосредственно в Ялте, 5 — в Алупке и 6 — в Алуште. Машины оснащены всем необходимым оборудованием, часть из них начали эксплуатировать в первый же день.

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Автопарк станции «Скорой помощи» в Ялте пополнил 21 новый автомобиль


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