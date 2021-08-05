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Бахчисарайскую районную больницу возглавила Светлана Шейн

Бахчисарайскую районную больницу возглавила Светлана Шейн

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:10 05.08.2021

Сегодня министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко представил трудовому коллективу главного врача ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница» Светлану Шейн. Ранее она занимала пост заместителя главного врача Симферопольской клинической больницы.

Бахчисарайскую районную больницу возглавила Светлана Шейн

Сегодня совершил выезд в Бахчисарайскую центральную районную больницу. В первую очередь встретился с коллективом и поблагодарил их за совместную командную работу. Представил нового главного врача Шейн Светлану Александровну. Сделал обход всех подразделений учреждения. Дал поручения главному врачу в части важности и приоритетности управленческих задач на ближайшее время, — отметил Остапенко.

Бахчисарайскую районную больницу возглавила Светлана Шейн

Он уточнил, что особенностью Бахчисарайской больницы является то, что в ней сейчас расположен стационар для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Бахчисарайскую районную больницу возглавила Светлана Шейн

Мы открыли его повторно на 169 коек с учетом потребности в коечном фонде. Лично посетил «красные зоны». Пообщался с пациентами, спросил о качестве и удовлетворённости по лечению и питанию, отношении персонала. Проверил обеспеченность препаратами и расходными материалами, кислородом. Принял решение об открытии отделения реанимации и интенсивной терапии с учетом потребности и максимального приближения этой помощи на месте. Также будет открыто отделение для детских инфекционных заболеваний кишечной группы. Все это даст возможность повысить медицинскую и социальную эффективность в этом регионе учитывая специфику, виды, условия и формы оказания медицинской помощи, — подчеркнул глава республиканского минздрава.

Бахчисарайскую районную больницу возглавила Светлана Шейн

Фото: из Facebook.

Бахчисарайскую районную больницу возглавила Светлана Шейн

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