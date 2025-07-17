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Балаклавский пляж «Золотой» хотят сдать в аренду на 20 лет
фото: Севприроднадзор

Балаклавский пляж «Золотой» хотят сдать в аренду на 20 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:37 17.07.2025

Земельному (лесному) участку с кадастровым номером 91:01:058001:1067 площадью 2,7 га в Балаклавском районе хотят найти арендатора через аукцион.

Конкурсная документация подготовлена на основании приказа департамента природных ресурсов и экологии Севастополя от 11 июля 2025 г. «О проведении аукциона №10 на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, в электронной форме и утверждении аукционной документации».

Судя по публичной кадастровой карте, «лесной участок» — это пляж «Золотой». Его предлагают взять в аренду на 20 лет. Начальная цена лота — 1,063 млн рублей за аренду в год, шаг аукциона — 53,15 тысяч.

В приказе Севприроднадзора дана ссылка на Положение о государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения «Мыс Айя». Это особо охраняемая природная территория. Интересно, что в перечне мест, где в заказнике можно проводить «оборудование и прокладку экологических туристских троп, обустройство туристских стоянок и лагерей, мест отдыха населения и туризма, мест для занятия спортом, физической культурой, пеших прогулок, наблюдений за природой, пикников, создание и уход за пляжами…», выставленный на аукцион земельный участок не значится.

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В 2025 году пляж «Золотой» не был включен в перечень пляжных территорий Севастополя. Конкурс по поиску оператора пляжа не проводился, вероятно, в преддверии аукциона.

источник: «Севастопольская газета»

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