«Балаклавское Рудоуправление» сообщает о попытке захвата территории и имущества предприятия

АО «Балаклавское Рудоуправление» сегодня обнародовало официальное заявление в связи с попыткой захвата территории и имущества предприятия.

В настоящее время осуществляется попытка захвата территории и имущества АО «Балаклавское РУ», — говорится говорится в нем. — С 30 декабря 2019 года сотрудниками иногородней частной охранной структуры — ООО «ЧОО «Авангард» (г. Симферополь, генеральный директор Швецов А.Е.), нанятыми ООО «Доломит» (генеральный директор Корнеев В.В.), перекрыто движение по внутренней дороге АО «Балаклавское РУ», по которой происходит отгрузка готовой продукции предприятия. ООО «Доломит», ссылаясь на договор о якобы уборке мусора, подписанный главой внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ Евгением Бабошкиным, фактически пытается захватить территорию и имущество (готовая продукция и техника) АО «Балаклавское РУ» на сумму в десятки миллионов рублей.

Действия «рейдеров» называются «противоправными». Подчеркивается, что предприятие лишается возможности производить поставку продукции потребителям, в том числе и на объекты ФЦП, дороги, школы, больницы, детские сады, ремонт на Большой Морской.

Подрядчики АО «Балаклавское РУ» с 30 декабря 2019 года вынуждены прекратить свою деятельность и остановить производство, поскольку не могут платить зарплату своим работникам.

30 декабря АО «Балаклавское РУ» официально обратилось в правоохранительные органы, в том числе в полицию и Росгвардию, с заявлением о незаконной деятельности ООО «ЧОО «Авангард» (г. Симферополь, генеральный директор Швецов А.Е.) и ООО «Доломит» (генеральный директор Корнеев В.В.), которые заблокировали дорогу, имущество и территорию предприятия (склады готовой продукции), — указывается в сообщении.

Отметим, что правоохранительные органы уже проводят проверку.

АО «Балаклавское РУ» официально заявляет:

Заключение главой внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ Евгением Бабошкиным с ООО «Доломит» (генеральный директор Корнеев В.В.) договора по якобы уборке мусора на территорию, границы которой пересекают земельные участки, находящиеся в пользовании у предприятия, уже привело к затруднению осуществления АО «Балаклавское РУ» хозяйственной деятельности. В настоящее время ООО «Доломит» незаконно заблокировало дорогу, обеспечивающую проезд к готовой продукции и оборудованию, находящемуся на вышеуказанных земельных участках Балаклавского рудоуправления, что привело к причинению АО «Балаклавское РУ» убытков. Действия ООО «Доломит» (генеральный директор Корнеев В.В.) ставят под срыв выполнение условий Специального инвестиционного контракта, заключенного между АО «Балаклавское РУ» и Правительством Севастополя, а также своевременные поставки продукции предприятия на жизненно важные объекты в Севастополе и Республике Крым. АО «Балаклавское РУ» официально обращается к прокурору города Севастополя и в Правительство Севастополя в лице Губернатора с требованием обеспечить законные права предприятия на территорию и имущество.

На сегодня, Балаклавское рудоуправление является градообразующим предприятием Балаклавского района и бюджетообразующим предприятием Севастополя. Предприятие является основным поставщиком продукции на Крымский содовый завод и строительных материалов на инфраструктурные объекты Севастополя и Республики Крым — Крымский мост, дороги, федеральная трасса «Таврида», реконструкция аэропортов в Симферополе и Севастополе. Коллектив предприятия насчитывает около 600 человек. АО «Балаклавское Рудоуправление» по итогам работы за 2018 год перечислило в бюджеты всех уровней более 480 млн. рублей.