Банк данных исполнительных производств — как узнать о задолженности быстро

На Интернет-сайте Главного управления ФССП России по Республике Крым и г.Севастополю http://r82.fssp.gov.ru/ в разделе «Сервисы» действует «Банк данных исполнительных производств», который позволяет узнать информацию о должниках, как физических лицах, так и юридических лицах.

Для работы с «Банком данных исполнительных производств» нужно выбрать в разделе поиск подраздел — поиск по физическим лицам, либо юридическим лицам. Дата рождения для физического лица является обязательной для заполнения. При наличии сведений о номере исполнительного производства Вы можете получить информацию из «Банка данных исполнительных производств» через раздел «Поиск по номеру исполнительного производства». Если у проверяемого лица или организации есть неоплаченные задолженности, то на сайте появится таблица с данными должника, где указан номер исполнительного производства и реквизиты исполнительного документа, а также название подразделения судебных приставов территориального органа ФССП России, в котором находится исполнительное производство и контактные данные судебного пристава-исполнителя, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю.