Генеральный директор ФК «Севастополь» поблагодарил губернатора Севастополя Михаила Развожаева за содействие в подписании договора о генеральном спонсорстве футбольного клуба банком ВТБ.

Я благодарен Правительству Города-Героя — учредителю АНО ФК «Севастополь» и лично губернатору Михаилу Владимировичу Развожаеву за подписание договора о генеральном спонсорстве с ВТБ банком, одним из крупнейших и самым спортивным банком в России. Я уверен, что это сотрудничество станет залогом успешного будущего нашего клуба, как команды ФК «Севастополь», так и команды ФК «Севастополь-2» — нашей молодежной команды, которая выступает на сегодняшний день в Лиге Содружества, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя генеральног директора Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Севастополь» Валерия Чалого.

Банк ВТБ и футбольный клуб «Севастополь» подписали договор о сотрудничестве. Банк становится генеральным спонсором севастопольской команды. С 2015 по 2023 годы севастопольцы принимали участие в чемпионатах Премьер-лиги Крымского футбольного союза. В настоящее время команда успешно выступает в LEON-Первенстве России среди команд Второй лиги Дивизиона Б. ФК «Севастополь» станет вторым футбольным клубом, который поддерживает ВТБ – банк также титульный спонсор ФК «Динамо – Москва».

Отметим, партнерство предполагает не только укрепление финансовой базы футбольного клуба, включая расходы на участие в чемпионатах и закупку необходимого оборудования и инвентаря, но и поиск возможностей для его развития и достижения новых спортивных высот.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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