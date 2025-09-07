Сергей Аксёнов: «Воспитанники Академии футбола Крыма демонстрируют высокий уровень мастерства»

Особые слова благодарности Сергей Аксёнов выразил Министерству спорта РФ и лично Одесу Байсултанову:

Академия футбола Крыма – это достойный пример нашей совместной работы с федеральным центром. Уверен, спортшколу ждут новые, еще большие успехи.

Приветствуя участников мероприятия, Одес Байсултанов отметил достаточно высокий уровень развития спорта в Крыму и футбола в частности.

«От имени Министра спорта России Михаила Владимировича Дегтярева и себя лично поздравляю Академию футбола Крыма с первым юбилеем! Должен отметить, что при поддержке и непосредственном участии Сергея Валерьевича Аксёнова за прошедшие пять лет здесь была проделана титаническая работа. Воспитанники спортшколы показывают хорошие результаты, достичь которых, конечно, им помогает отличный тренерско-преподавательский состав», – подчеркнул Первый заместитель Министра спорта России и пожелал организации новых успехов и побед.

В связи с пятилетием Академии футбола Крыма Сергей Аксёнов вручил ее сотрудникам заслуженные награды и знаки отличия: Почетную грамоту Главы Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Государственного Совета РК Алла Пономаренко, министр спорта РК Ольга Торубарова, министр спорта Луганской Народной Республики Олег Шеренешев, директор АНО ДО «Спортивная школа «Академия футбола Крыма» Александр Яцун, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым