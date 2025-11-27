Футбольный клуб «Севастополь» завершил сезон с хорошими результатами. Поздравлял с достижениями губернатор

Губернатор Михаил Развожаев поздравил футбольный клуб «Севастополь» и вручил кубок и серебряные медали LEON-Первенства России по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион Б». Чествование команды прошло 26 ноября в МКЦ «Бухта Казачья».
Команда сыграла в сезоне 36 матчей, в которых одержала 20 побед, 12 раз сыграла вничью и всего 4 раза уступила. В активе команды 72 очка, что всего на одно очко меньше, чем у победителя первенства.
Сезон был по-настоящему ярким. Чуть-чуть нам не хватило, но это, наверное, тоже какой-то знак свыше, что мы соберемся в следующем сезоне и уже спокойно, без нервов, реализуем наши возможности. Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб, болельщиков, всех севастопольцев, которые приходили на стадион. Мы все внесли вклад в эту радость и успех любимого клуба. Все договоренности с нашим титульным генеральным спонсором, банком ВТБ, достигнуты. Я хочу лично поблагодарить Андрея Костина и болею за нашу команду. В следующем году клуб тоже полностью обеспечен финансированием, поэтому нам ничего не будет мешать играть и добиваться результата, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.
ФК «Севастополь» – лидер по забитым мячам в своей группе с результатом 57 голов:
- лучшим бомбардиром команды с результатом 15 голов стал нападающий, капитан команды Редван Османов. Это третий результат среди бомбардиров всей LEON-Второй лиги Б;
- больше половины всех мячей команды за сезон забили четыре футболиста: Редван Османов – 15 мячей, Бекхан Алиев – 9 голов, Дмитрий Иванов – 8 голов и Станислав Рубан – 7 забитых мячей;
- Станислав Рубан стал лучшим футболистом LEON-Второй лиги Б по количеству голевых передач – 10 ассистов.
На финише сезона ФК «Севастополь» выдал двенадцатиматчевую беспроигрышную серию игр при восьми победах. Это лучший подобный результат за три сезона выступления в Первенстве России. Кроме того, в ходе турнира у команды была еще одна серия из одиннадцати матчей без поражений и четырех побед подряд.
Главный тренер ФК «Севастополь» дважды в сезоне – в сентябре и октябре – признавался «Лучшим тренером месяца» в группе 1 LEON-Второй лиги Б.
Вратарь ФК «Севастополь» Станислав Кучейко был признан «Лучшим вратарем месяца» в октябре в LEON-Второй лиге Б.
Гол, забитый полузащитником Бекханом Алиевым в выездном матче с «Нартом», стал «Лучшим голом месяца» в группе 1 LEON-Второй лиги Б.
ФК «Севастополь» по посещаемости домашних матчей является лучшей командой группы 1 LEON-Второй лиги Б с показателем 1 986 зрителей за матч. Также это шестой показатель среди всех четырех групп LEON-Второй лиги Б.
Есть вот такие психологические моменты в футбольной жизни. Мы, конечно, радуемся, но осадок есть. Поэтому мы ставим задачу на следующий сезон – занять первое место. Обязательно, потому что других у нас не может быть задач, и других целей просто быть не может, – подчеркнул генеральный директор ФК «Севастополь».
Капитан команды Редван Османов, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул:
Конечно, я не могу не отметить наших болельщиков еще раз и еще раз, потому что это нечто. Мы играем на выезде – на самом деле как дома. Это всегда чувствуется. Но то, что происходит дома, это неописуемо, это надо чувствовать.
Серебряные медали LEON-Первенства России по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион Б» удостоены:
- Валерий Александрович Чалый – генеральный директор ФК «Севастополь»
- Станислав Александрович Гудзикевич – главный тренер ФК «Севастополь»
- Евгений Прокопенко – тренер
- Александр Сокоренко – тренер
- Николай Таран – начальник команды
- Ростислав Тыщенко – вратарь
- Зеки Алиев – защитник
- Валерий Ганус – защитник
- Владислав Гевич – защитник
- Леонид Загребельный – защитник
- Максим Исаев – защитник
- Евгений Леваднов – защитник
- Иван Мокшин – защитник
- Лев Потапов – защитник
- Амет Дугу – полузащитник
- Вадим Зубавленко – полузащитник
- Юрий Максимов – полузащитник
- Виталий Мироненко – полузащитник
- Александр Попов – полузащитник
- Александр Смирнов – полузащитник
- Юрий Якунин – полузащитник
- Дмитрий Иванов – нападающий
- Редван Османов – нападающий
- Станислав Рубан – нападающий
- Валентин Мовчан – врач по спортивной медицине
- Юрий Доброволянский – администратор команды
- Максим Крывовязый – администратор команды
- Анатолий Сыч – начальник службы безопасности клуба
- Сергей Петрович – начальник пресс-службы клуба
- Алексей Качалов – водитель клубного автобуса
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: футбол в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: футбол в Крыму