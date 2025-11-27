Прямо сейчас:
Футбольный клуб «Севастополь» завершил сезон с хорошими результатами. Поздравлял с достижениями губернатор
Губернатор Михаил Развожаев поздравил футбольный клуб «Севастополь» и вручил кубок и серебряные медали LEON-Первенства России по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион Б». Чествование команды прошло 26 ноября в МКЦ «Бухта Казачья».

Команда сыграла в сезоне 36 матчей, в которых одержала 20 побед, 12 раз сыграла вничью и всего 4 раза уступила. В активе команды 72 очка, что всего на одно очко меньше, чем у победителя первенства.

Сезон был по-настоящему ярким. Чуть-чуть нам не хватило, но это, наверное, тоже какой-то знак свыше, что мы соберемся в следующем сезоне и уже спокойно, без нервов, реализуем наши возможности. Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб, болельщиков, всех севастопольцев, которые приходили на стадион. Мы все внесли вклад в эту радость и успех любимого клуба. Все договоренности с нашим титульным генеральным спонсором, банком ВТБ, достигнуты. Я хочу лично поблагодарить Андрея Костина и болею за нашу команду. В следующем году клуб тоже полностью обеспечен финансированием, поэтому нам ничего не будет мешать играть и добиваться результата, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

ФК «Севастополь» – лидер по забитым мячам в своей группе с результатом 57 голов:

  • лучшим бомбардиром команды с результатом 15 голов стал нападающий, капитан команды Редван Османов. Это третий результат среди бомбардиров всей LEON-Второй лиги Б;
  • больше половины всех мячей команды за сезон забили четыре футболиста: Редван Османов – 15 мячей, Бекхан Алиев – 9 голов, Дмитрий Иванов – 8 голов и Станислав Рубан – 7 забитых мячей;
  • Станислав Рубан стал лучшим футболистом LEON-Второй лиги Б по количеству голевых передач – 10 ассистов.

На финише сезона ФК «Севастополь» выдал двенадцатиматчевую беспроигрышную серию игр при восьми победах. Это лучший подобный результат за три сезона выступления в Первенстве России. Кроме того, в ходе турнира у команды была еще одна серия из одиннадцати матчей без поражений и четырех побед подряд.

Главный тренер ФК «Севастополь» дважды в сезоне – в сентябре и октябре – признавался «Лучшим тренером месяца» в группе 1 LEON-Второй лиги Б.

Вратарь ФК «Севастополь» Станислав Кучейко был признан «Лучшим вратарем месяца» в октябре в LEON-Второй лиге Б.

Гол, забитый полузащитником Бекханом Алиевым в выездном матче с «Нартом», стал «Лучшим голом месяца» в группе 1 LEON-Второй лиги Б.

ФК «Севастополь» по посещаемости домашних матчей является лучшей командой группы 1 LEON-Второй лиги Б с показателем 1 986 зрителей за матч. Также это шестой показатель среди всех четырех групп LEON-Второй лиги Б.

Есть вот такие психологические моменты в футбольной жизни. Мы, конечно, радуемся, но осадок есть. Поэтому мы ставим задачу на следующий сезон – занять первое место. Обязательно, потому что других у нас не может быть задач, и других целей просто быть не может, – подчеркнул генеральный директор ФК «Севастополь».

Капитан команды Редван Османов, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул:

Конечно, я не могу не отметить наших болельщиков еще раз и еще раз, потому что это нечто. Мы играем на выезде – на самом деле как дома. Это всегда чувствуется. Но то, что происходит дома, это неописуемо, это надо чувствовать. 

Серебряные медали LEON-Первенства России по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион Б» удостоены:

  • Валерий Александрович Чалый – генеральный директор ФК «Севастополь»
  • Станислав Александрович Гудзикевич – главный тренер ФК «Севастополь»
  • Евгений Прокопенко – тренер
  • Александр Сокоренко – тренер
  • Николай Таран – начальник команды
  • Ростислав Тыщенко – вратарь
  • Зеки Алиев – защитник
  • Валерий Ганус – защитник
  • Владислав Гевич – защитник
  • Леонид Загребельный – защитник
  • Максим Исаев – защитник
  • Евгений Леваднов – защитник
  • Иван Мокшин – защитник
  • Лев Потапов – защитник
  • Амет Дугу – полузащитник
  • Вадим Зубавленко – полузащитник
  • Юрий Максимов – полузащитник
  • Виталий Мироненко – полузащитник
  • Александр Попов – полузащитник
  • Александр Смирнов – полузащитник
  • Юрий Якунин – полузащитник
  • Дмитрий Иванов – нападающий
  • Редван Османов – нападающий
  • Станислав Рубан – нападающий
  • Валентин Мовчан – врач по спортивной медицине
  • Юрий Доброволянский – администратор команды
  • Максим Крывовязый – администратор команды
  • Анатолий Сыч – начальник службы безопасности клуба
  • Сергей Петрович – начальник пресс-службы клуба
  • Алексей Качалов – водитель клубного автобуса

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

