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«Таврия» выиграла Суперкубок ского футбольного союза. В четвёртый раз
фото: пресс-служба ФК "Таврия"

«Таврия» выиграла Суперкубок Крымского футбольного союза. В четвёртый раз

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:04 01.04.2024

Симферопольский клуб «Таврия» стал обладателем Суперкубка Крымского футбольного союза (КФС), победив «Кызылташ» из Бахчисарая в серии пенальти — 5:4. Встреча прошла в Симферополе, сообщает ТАСС.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В составе «Таврии» отличился Артем Забун (17-я минута), у «Кызылташа» гол забил Редван Мемешев (21-я минута).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате теракта 22 марта в Подмосковье.

«Таврия» — действующий чемпион и обладатель Кубка КФС, «Кызылташ» — финалист кубка. Симферопольский клуб в четвертый раз стал победителем Суперкубка КФС. Матч за суперкубок стал первым в новом футбольном сезоне на полуострове. Чемпионат стартует 6 апреля.

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Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. Впервые розыгрыш Суперкубка КФС прошел в 2016 году, обладателем стал клуб «ТСК-Таврия». Трижды обладателем трофея стал «Севастополь», дважды побеждала «Крымтеплица». «ТСК-Таврия» в 2023 году была переименована в «Таврию».

источник: ТАСС

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