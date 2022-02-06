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Беспилотники Черноморского флота провели совместное учение с артиллеристами ЮВО
Фото: пресс-служба ЮВО

Беспилотники Черноморского флота провели совместное учение с артиллеристами ЮВО

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:07 06.02.2022

Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) Черноморского флота приняли участие в совместном тактико-специальном учении с артиллерийскими расчетами соединений и воинских частей армейского корпуса Южного военного округа, дислоцированными в Крыму.

В ходе учения расчеты боевых машин систем залпового огня, гаубичной артиллерии и минометных подразделений отработали подготовку к стрельбе и смену огневых позиций в условиях применения условным противником авиации и диверсионно-разведывательных групп. Корректировка огня и обнаружение целей осуществлялись операторами БпЛА с постов наблюдения и разведки. Также артиллеристы выполнили задачи по обороне морского побережья с выполнением боевых стрельб по мишенным позициям, — сообщает пресс-служба ЮВО.

Всего в учении приняли участие около 20 расчетов артиллерии ЮВО и беспилотных летательных аппаратов ЧФ.

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