Бесплатное флюорографическое и маммографическое обследование в Симферополе: когда и где

Акция ко Всемирному дню здоровья.

Жители и гости крымской столицы приглашаются на бесплатное флюорографическое и маммографическое обследование. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

С 4 по 7 апреля (включительно) в Симферополе по адресу Евпаторийское шоссе, 8 (парковка возле ТРК «Меганом») работают передвижные флюорограф и маммограф. Пройти диагностические обследования можно в указанные дни с 10:00 до 16:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Результаты исследований можно будет получить с 10 апреля: флюорографии — в регистратуре поликлиники КРКЦФиП (г. Симферополь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 17), маммографии – в медицинском кабинете ТРК «Меганом» (г. Симферополь, Евпаторийское шоссе, 8).

Акция организована Крымским республиканским клиническим центром фтизиатрии и пульмонологии совместно с Симферопольской поликлиникой №5 в рамках месячника против борьбы с туберкулезом и в преддверии Всемирного дня здоровья.