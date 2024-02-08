«Безопасный город». В Симферополе работает почти полтысячи камер наружного наблюдения

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что в городе функционируют 417 камер видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город».

В 2023 году в эксплуатацию было введено 354 видеокамеры. В течение 2024 года мы продолжим развивать систему видеонаблюдения в нашем городе и планируем подключить еще около 600 камер: 150 из них на общественных территориях и 450 камер во дворах многоквартирных домов, — рассказал градоначальник.

Сейчас, по его словам, ведутся работы по нанесению на картографическую основу видеокамер, расположенных на территории Симферополя.

Это позволит всем службам получать информацию и осуществлять оперативный мониторинг территорий нашего города, — резюмировал Афанасьев.