В Симферополе работает «Школьный базар»

С 30 июля в Симферополе, на набережной реки Салгир (в районе музыкального училища) работает ежегодная ярмарка по реализации школьной продукции. Как отмечают в администрации крымской столицы, это мероприятие стало традиционным и привлекает как покупателей, так и предпринимателей. На ярмарке представлены все необходимые товары для подготовки к новому учебному году. Посетители смогут выбрать и приобрести школьную форму, рюкзаки, канцелярию, а также другие принадлежности, которые пригодятся детям в учебном процессе.

Школьная ярмарка, которая проводится на набережной практически каждый год. Сам факт существования такой ярмарки уже становится доброй традицией для нашего города, потому что родители и юные школьники знают, где и как приобрести необходимые вещи: канцелярские принадлежности, форму, одежду, обувь, – рассказала администратор ярмарки МУП «Метроград» Светлана Сахарова.

Стоит также отметить, что цены на школьную продукцию на ярмарке гораздо ниже, чем в сетевых магазинах. Это обусловлено различием в стоимости аренды торговых мест.

«Школьный базар» в Симферополе работает ежедневно до 4 сентября.

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