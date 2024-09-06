«Всевидящее око»: в Симферополе установят 250 камер видеонаблюдения

Плюс 500 уже установленных…

В Симферополе в рамках программы «Безопасный город» в этом году к Единой системе видеонаблюдения и оповещения города подключат все общественные территории. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

Мы заканчиваем работы по всем общественным территориям, где у нас установлены видеокамеры. Их будет порядка 250 по городу. Все они до конца года будут заведены на ЕДДС. Второе направление – это камеры видеонаблюдения на придомовых территориях, их уже заведено порядка 500 штук, – отметил Михаил Афанасьев.

Он подчеркнул, что оборудуют системой видеонаблюдения и те территории, благоустройство которых сейчас завершается: Екатерининский сквер, дворы на улицах Балаклавской, Героев Сталинграда и Бела Куна.

Принято решение, что все камеры видеонаблюдения должны сохранять информацию в течение 30 дней, – рассказал глава администрации Симферополя.

Это позволит всем службам получать информацию и осуществлять оперативный мониторинг территорий города.

Также в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, Михаил Афанасьев рассказал о ремонте дорог, открытии новых детсадов, благоустройстве общественных пространств и ответил на другие вопросы, волнующие крымчан.

Полная запись эфира доступна по ссылке.

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