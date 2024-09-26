В Симферополе прошла благотворительная акция «Белый цветок»

26 сентября в Симферополе состоялся традиционный День благотворительности и милосердия «Белый цветок». Цель мероприятия заключается в поддержке детей с тяжелыми заболеваниями, привлечении внимания общества к их проблемам и возрождении традиций благотворительности. С начала 2015 года День благотворительности и милосердия «Белый цветок» ежегодно проводится во всех городах Республики Крым.

Сегодняшняя акция направлена на сбор средств для строительства Крымского хосписа для детей. Образовательные учреждения подготовили творческие работы, которые гости могут приобрести, тем самым оказав поддержку нуждающимся детям, — рассказали в симферопольской администрации.

На мероприятии с художественным номером выступил ансамбль «Звуки музыки», который исполнил песню «Твори добро», а также Арина Прохорова с музыкальным произведением «Дотронься до неба».

Администрация крымской столицы ежегодно поддерживает акцию «Белый цветок». Сегодня в одном из центральных скверов Симферополя работали торговые ряды благотворительной ярмарки, среди которых товары декоративно-прикладного искусства, выставки художественных работ обучающихся школ искусств, ручные работы, детские поделки, а также сладости.

В завершении мероприятия каждый, кто внёс пожертвование, получил символ праздника — белый цветок ручной работы.

Праздник «Белый цветок» — это день бескорыстия, доброты и любви к ближнему. Больным он дарует надежду на исцеление, а тем, кто помогает, предоставляет возможность проявить свои лучшие человеческие качества.

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