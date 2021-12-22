Бюджет Севастополя на 2022 год и среднесрочную перспективу принят

Депутаты Законодательного Собрания рассмотрели законопроект «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» во втором чтении. Представил документ председатель парламентской комиссии по бюджету Вячеслав Аксенов. По его словам, члены комиссии приняли решение рекомендовать проект ко второму чтению после того, как поддержали поправки, внесенные губернатором Михаилом Развожаевым после первого чтения.

Я хочу отметить, что законопроект во втором чтении существенно отличается от законопроекта в первом чтении. Прежде всего хочу отметить, что объем доходов и расходов увеличен на 5,5 млрд рублей с учетом увеличения межбюджетных трансфертов. Дефицит сохранился на прежнем уровне – 552 миллиона, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Вячеслава Аксенова.

В результате принятия поправок значительно увеличилось финансирование по нескольким направлениям. Так, на благоустройство улиц, парков и набережных вместо 1,7 млрд рублей направят 3,4 млрд. На здравоохранение предполагалось выделить 7,9 млрд рублей, сейчас дополнительно выделено 1,6 млрд, в том числе 862 млн рублей — на укрепление службы скорой помощи. На дороги в дополнение к 6,9 млрд рублей заложено 426 млн, на финансирование развития портовой инфраструктуры – еще 456 млн рублей. По обращениям муниципалитетов им дополнительно направлено еще 120 млн. Также на 8 млн рублей увеличилась сумма, выделенная на помощь малоимущим, 9 млн дополнительно пойдут на выплаты на третьего ребенка.

Работа проделана большая, получился сбалансированный проект с учетом реальных потребностей и возможностей, — отмечает Вячеслав Аксенов.

Депутаты приняли законопроект во втором чтении большинством голосов.

Напомним, бюджет города является социально ориентированным. Расходы бюджета сформированы с учетом сохранения социальной направленности. Их значительная доля будет направлена на заработную плату, социальные выплаты, компенсации, льготы, субсидии.