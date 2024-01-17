Боевое братство «Ялта – Юг» отправляет в зону СВО автомобили повышенной проходимости

Что важно: собранные и отремонтированные своими руками!

Первые в этом году авто высокой проходимости отправляются нашим защитникам на Херсонское направление. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Они сошли с «конвейера» «Z Гаража», где менее чем за полгода собрано 10 «боевых» машин. Команда работает без выходных и праздников – УАЗы и «Нивы» покупают за собственные и собранные средства, как в Крыму, так и на материке. По сути авто, которые попадают в их руки, получают вторую жизнь. В зону СВО их ребята доставляют сами, не редко попадая под обстрелы и атаки дронов. А с линии боевого соприкосновения везут в Ялту «выжившую» технику, которую можно отремонтировать и снова передать бойцам, – рассказала Павленко.

Глава администрации Ялты поблагодарила мастеров-волонтеров и пригласила всех, кто готов оказать помощь нашим защитникам, присоединиться. Актуальная информация о потребностях по ссылке.

Отметим, что вместе с машинами боевое братство «Ялта – Юг» доставит защитникам более тоны гуманитарного груза, собранного ялтинцами — медикаменты, окопные свечи, теплые вещи, стройматериалы, портативные плиты, средства личной гигиены, продукты питания.

Фото и видео: Telegram-канал Я.Павленко.