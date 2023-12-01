Более 18 тысяч деревьев высадили в Крыму в рамках экологической акции

В Крыму прошла экологическая акция «Посади своё дерево жизни», в ходе которой депутаты всех уровней, волонтёры, неравнодушные крымчане высадили саженцы различных растений.

Заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Алла Пономаренко приняла участие в высадке вечнозелёных деревьев — туй, кипарисов, елей — на территории Лобановской школы-детского сада «Звоночек» Джанкойского района. Во всех поселениях района в рамках акции высадили более 600 саженцев, — сообщает пресс-служба Госсовета РК.

С учащимися 10-х классов средней общеобразовательной школы № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде г. Симферополя высадили порядка 15 саженцев различных деревьев вице-спикер крымского парламента Эдип Гафаров и глава комитета по экологии и природным ресурсам Георгий Шаповалов. В результате территорию школы украсили дубы, глицинии и сосны.

Кроме того, Георгий Шаповалов вместе с воспитанниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №28 «Лужок» высадили порядка 60 саженцев кедров, кипарисов и туй.

Председатель комитета по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Оксана Доброрез совместно с депутатами Симферопольского городского совета, активистами и жителями высадили 5 орехов и 5 черемух во дворе дома № 95 по улице Балаклавская в крымской столице.

В экологической акции приняли участие более восьми тысяч крымчан, которые высадили свыше 18 тысяч деревьев.

Фото и материалы: пресс-служба Государственного Совета РК.