Более 30 тысяч крымских школьников приняли участие в олимпиаде по финграмотности и предпринимательству

В олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству, которая прошла в марте на образовательной платформе Учи.ру для учеников 1-9 классов, приняли участие более 30 тысяч крымских школьников. Это на 10 тысяч больше прошлогоднего количества.

Участники олимпиады со всей страны отвечали на вопросы и выполняли задания по темам, среди которых – способы защиты от кибермошенничества, страхование, финансовое планирование, инвестирование и другие.

Лучшие результаты школьники показали в ситуации диалога со злоумышленниками: вычислили мошенников и правильно отреагировали на подозрительное сообщение 82% учеников. Самой сложной задачей стало распределение доходов и расходов при планировании семейного бюджета на несколько месяцев вперед — с ней справились всего 32%.

В качестве практического задания организаторы подготовили для участников игру-симулятор «Экологичный город» — школьники учились выбирать наиболее эффективную стратегию инвестирования в «зеленую» энергетику.

Заинтересованность вопросами финансовой грамотности в Крыму неизменно растет – как среди школьников, так и среди взрослых. Даже базовые знания в этом ключе позволяют людям любого возраста проще осваивать новые финансовые инструменты и сервисы, защищать свои финансы от мошенников, сохранять и приумножать свой бюджет, – отмечает руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – Формат олимпиады привлекает легкостью подачи материала, элементами соревновательности, актуальностью тем и возможностью тренировать знания в практической плоскости, поэтому число ее участников увеличивается с каждым годом. Кроме того, судя по результатам, повышается и уровень знаний школьников.

В зависимости от количества набранных баллов ученики получили именные дипломы, грамоты или сертификаты.

Организаторами олимпиады выступили Банк России, Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа Учи.ру в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».