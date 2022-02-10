Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Более 350 миллионов рублей получат крымские больницы на помощь онкологическим пациентам

crimeapress_news



реклама в крыму
Более 350 миллионов рублей получат крымские больницы на помощь онкологическим пациентам
Фото: https://rk.gov.ru/ru/article/show/14940

Более 350 миллионов рублей получат крымские больницы на помощь онкологическим пациентам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:30 10.02.2022

Дооснащение медучреждений пройдет в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Более 350 миллионов рублей будет выделено в этом году на закупку оборудования для оказания специализированной медицинской помощи онкологическим пациентам. Крымские больницы получат финансирование в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Планируется приобрести 12 единиц оборудования для ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» и ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. Ефетова». Будут закуплены прикроватные мониторы с центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, регистрирующие электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела с функцией автономной работы, — сообщили в республиканском минздраве.

Также предусмотрена покупка аппарата неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги, сервер для хранения цифровых рентгеновский изображений, УЗИ-аппарат экспертного класса и другое оборудование.

Узнайте больше:  В Крыму директор автошколы «прокололся» на поборах и обмане. Что решил суд

Закупка нового оборудования позволит улучшить материально-техническую базу учреждений, в которых лечат пациентов, имеющие онкологическое заболевание.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.