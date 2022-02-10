Более 350 миллионов рублей получат крымские больницы на помощь онкологическим пациентам

Дооснащение медучреждений пройдет в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Более 350 миллионов рублей будет выделено в этом году на закупку оборудования для оказания специализированной медицинской помощи онкологическим пациентам. Крымские больницы получат финансирование в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Планируется приобрести 12 единиц оборудования для ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» и ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. Ефетова». Будут закуплены прикроватные мониторы с центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, регистрирующие электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси, температуру тела с функцией автономной работы, — сообщили в республиканском минздраве.

Также предусмотрена покупка аппарата неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги, сервер для хранения цифровых рентгеновский изображений, УЗИ-аппарат экспертного класса и другое оборудование.

Закупка нового оборудования позволит улучшить материально-техническую базу учреждений, в которых лечат пациентов, имеющие онкологическое заболевание.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!