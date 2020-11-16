Более 700 детей прошли курс лечения в Алупке, в санатории «Южнобережный»

За 10 месяцев 2020 года более 700 детей прошли курс профильного лечения по бюджетным путевкам в ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Южнобережный» (расположен в Алупке).

На базе учреждения проводится санаторно-курортное лечение пациентов с заболеваниями органов дыхания и верхних дыхательных путей, не имеющих специфического характера. Функционируют терапевтические, педиатрические, неврологические и оториноларингологические койки, ингаляторий, кабинет кислородотерапии, фитобар, кабинет ароматерапии, галокабинет, кабинет массажа, ванное отделение, кабинет грязелечения, кабинет гидротерапии. В кабинете физиотерапии проводится магнитотерапия, электрофорез, ультразвук, КУФ, УВЧ, ЭВТ, фонофорез. При помощи диагностического комплекса «Сфера» выполняются спирография, ЭКГ и зональная реография, — сообщили в крымском минздраве.

Санаторий расположен в едином корпусе с 174 номерами с общим фондом в 306 койко-мест.

По словами главного врача учреждения Владимира Савельева, в 2020 году в санатории «Южнобережный» дополнительно введены услуги по лабораторной и ультразвуковой диагностике. С целью обеспечения безопасной работы в условиях текущей эпидемиологической ситуации приобретены 48 облучателей-рециркуляторов воздуха, бесконтактные термометры и дозаторы, в учреждении сформирован достаточный запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

На данный момент в санатории проводится текущий ремонт котельной, ведется замена оконных и дверных блоков, устанавливается автоматическая пожарная сигнализация.

Фото: пресс-службы министерства здравоохранения РК.