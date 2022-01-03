Более десяти кораблей Черноморского флота встретили Новый год в Средиземном море

Свыше 10 экипажей кораблей и судов обеспечения Черноморского флота встретили Новый, 2022-й год в Средиземном море, выполняя специальные задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота в дальней морской зоне.

В настоящее время в Средиземном море в составе группировки сил ВМФ находятся фрегат «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», подводные лодки, морской тральщик «Владимир Захарьин» и другие корабли и суда обеспечения, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Командующий Черноморским флотом, адмирал Игорь Осипов в режиме онлайн поздравил военнослужащих и их семьи с Новым годом. Видеопоздравление заранее было отправлено в дальнюю морскую зону для демонстрации экипажам кораблей.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Черноморский флот России