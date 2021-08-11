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Больницы Крыма более чем наполовину укомплектованы медоборудованием

Больницы Крыма более чем наполовину укомплектованы медоборудованием

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 11.08.2021

В медицинские учреждения Крыма продолжается поставка специального медицинского оборудования для качественного и своевременного оказания услуг гражданам с целью предупреждения болезней на ранних стадиях.

В этом году из 53 единиц оборудования и медицинских изделий уже поставлено и введено в эксплуатацию 29 единиц в ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» и ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М. Ефетова», — сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Кроме того, уже из 91 единицы медоборудования поставлено и введено в эксплуатацию 67 единиц в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко», ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», ГБУЗ РК «Керченская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр», ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» и ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7».

Закупка и поставка необходимого оборудования осуществляется с целью реализации региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Все мероприятия по обновлению материально–технической базы будут завершены в сентябре 2021 года.

Общий объём предусмотренных средств на реализацию указанного регионального проекта в 2021 году составляет 287 млн рублей, а по нацпроекту «Здравоохранение» в целом 955 млн рублей.

Больницы Крыма более чем наполовину укомплектованы медоборудованием

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