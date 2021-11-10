Борьба с коррупцией в Крыму: власти требуют прозрачных условий работы госпредприятий

В Крыму создана рабочая группа по профилактике коррупционных правонарушений на государственных предприятиях. Ее первое заседание провел Глава РК Сергей Аксёнов.

Целью создания и последующей деятельности рабочей группы является обеспечение реализации государственной антикоррупционной политики, повышение эффективности профилактических мер, направленных на выявление и устранение обстоятельств, способствующих коррупционным и иным правонарушениям, — сообщает пресс-служба Главы Республики.

Отмечается, что создание и деятельность рабочей группы будет являться эффективным инструментом противодействия коррупции в ГУПах республики и позволит минимизировать возможные коррупционные риски в финансово-хозяйственной деятельности подведомственных организаций.

Необходимо усилить роль руководителей служб безопасности на предприятиях. Целью созданной рабочей группы, кроме профилактической работы, должно стать исключение случаев вымогательства денег у граждан за оказание услуг по всем направлениям: водо-, газо- и электроснабжение и так далее. Начиная от получения техусловий, заканчивая выдачей справок, разрешений, согласований и всего остального. К сожалению, пока ситуация такова, что значительную часть вопросов можно решить только при условии личной «благодарности», — сказал Сергей Аксёнов.

По его словам, в Крыму эту «сложившуюся картину» давно пора менять.