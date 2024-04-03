Глава правительства Крыма отметил антикризисные меры Кабмина РФ и поддержку всех отраслей экономики

В Крыму прокомментировали работу Правительства РФ в 2023 году.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства страны за 2023 год. По словам председателя Совета министров Республики Крым, отчет получился объемным и информационно насыщенным.
Многое было сделано для развития экономики и социальной сферы, укрепления промышленности, АПК, доступности образования, технологического суверенитета, по сути, поддержки всех отраслей. Михаил Владимирович исчерпывающе ответил на все вопросы парламентариев, – отметил Юрий Гоцанюк.
Также Председатель Совета министров РК заявил, что благодаря комплексу антикризисных мер, господдержке целого ряда отраслей, трудолюбию и целеустремлённости крымчан Республика успешно справляется с задачами, которые ставит Президент и Глава Крыма.
Крым динамично развивается несмотря на санкции и СВО, — отметил Юрий Гоцанюк.
Он напомнил, что годовой отчет о работе республиканского Совмина будет озвучен в Госсовете Крыма в апреле.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: правительство Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: правительство Крыма