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Глава правительства отметил антикризисные меры Кабмина РФ и поддержку всех отраслей экономики
Фото: страница ВК Ю.Гоцанюка

Глава правительства Крыма отметил антикризисные меры Кабмина РФ и поддержку всех отраслей экономики

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:36 03.04.2024

В Крыму прокомментировали работу Правительства РФ в 2023 году.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства страны за 2023 год. По словам председателя Совета министров Республики Крым, отчет получился объемным и информационно насыщенным.

Многое было сделано для развития экономики и социальной сферы, укрепления промышленности, АПК, доступности образования, технологического суверенитета, по сути, поддержки всех отраслей. Михаил Владимирович исчерпывающе ответил на все вопросы парламентариев, – отметил Юрий Гоцанюк.

Также Председатель Совета министров РК заявил, что благодаря комплексу антикризисных мер, господдержке целого ряда отраслей, трудолюбию и целеустремлённости крымчан Республика успешно справляется с задачами, которые ставит Президент и Глава Крыма.

Крым динамично развивается несмотря на санкции и СВО, — отметил Юрий Гоцанюк.

Он напомнил, что годовой отчет о работе республиканского Совмина будет озвучен в Госсовете Крыма в апреле.

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