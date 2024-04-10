 Премьер-министр Крыма проверял Керчь

С рабочей поездкой в Керчи сегодня побывал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Обошел ряд улиц города. Проверил санитарную очистку, обрез сухостоев и покос травы. Встретился с дворниками, которые закреплены на конкретных участках. Также ведется необходимая работа по благоустройству территорий в городе. В целом многое сделано в самом городе, но на некоторых улицах, по моему поручению, необходимо усилить работу, — поделился первыми впечатлениями глава республиканского Совмина.

Также премьер-министр проверил работу керченского общественного транспорта. И сам проехался в маршрутке, и выяснил у жителей насколько по графику едут автобусы и троллейбусы.

По словам жителей, автобус №40 «Керченский металлургический завод — Улица Олега Кошевого», а также автобус №23 «МорРыбПорт — Автовокзал» ходят нерегулярно, дано поручение за два дня исправить ситуацию, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Общение с горожанами стало главным элементом проверки. В таких диалогах глава Совмина РК выяснил все проблемные вопросы ЖКХ Керчи.

Ну а ознакомиться с ценами на продукты – проще простого – лично, в магазине. Ответ – уклончивый.

Мониторинг ценообразования в торговых сетях и в магазинах будет продолжаться, ситуация будет контролироваться, — сказал Юрий Гоцанюк.

Ну и проблема нерешенная, куда ж без такого… В Керчи, на улице Чкалова ранее обвалилось дорожное полотно из-за провала бетонного канализационного коллектора. Это повлекло размытие грунта и обвал дорожного полотна.

Специалисты ГУП РК «Вода Крыма» уже проделали необходимую работу по ремонту самотечного канализационного коллектора. Нарушенное благоустройство будет восстановлено после завершения работ, — отметил Юрий Гоцанюк.

Премьер-министр Крыма подвел предварительный итог рабочей поездки в Керчь:

В целом необходимая работа самой администрацией города и муниципальными управляющими компаниями по МКД ведётся, но если имеются недочёты, ситуация будет решена. В частности, жители домов просили выровнять плитку возле люка, установить детскую площадку, решить вопрос по благоустройству территории и ряд других вопросов. Также осмотрел санитарную очистку и покос травы возле территорий МКД. Подобная работа будет продолжаться и в других муниципалитетах.

Фото: пресс-служба председателя Совета министров РК.