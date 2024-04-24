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Министерство юстиции проводит Единый день бесплатной юридической помощи

Министерство юстиции Крыма проводит Единый день бесплатной юридической помощи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:42 24.04.2024

Не пропустите: 7 мая, с 10:00 до 16:00.

В министерстве юстиции Крыма состоится Единый день бесплатной юридической помощи, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памятным датам 1941-1945 годов.

Мероприятие пройдет 7 мая с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) в здании министерства (г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, д. 28) с участием представителей прокуратуры РК, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РК и г. Севастополю, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, министерства труда и социальной защиты РК, Нотариальной палаты РК, Уполномоченного по правам человека в Республике Крым и адвокатов.

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В рамках Единого дня бесплатной юридической помощи будут предоставлены бесплатные юридические консультации по вопросам: пенсионного обеспечения и исполнительного производства, социальной поддержки инвалидов, пенсионеров, малоимущих и семей с детьми, а также защиты прав граждан.

Для получения помощи потребуется предоставить паспорт гражданина Российской Федерации (либо документ, удостоверяющий личность гражданина), и пакет документов по каждому конкретному случаю, по которому обращается гражданин.

Дополнительную информацию о проведении мероприятия можно получить по телефону: +7(3652)-528-845.

Приглашаем всех желающих получить бесплатную юридическую консультацию.

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