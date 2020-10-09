Британскому «гостю» в Черном море продемонстрировали уничтожение корабля условного противника

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабль условного противника в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) провели учение по обнаружению и уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Чёрного моря, — говорится в сообщении.

В роли корабля условного противника был задействован экипаж фрегата «Адмирал Григорович».

В ходе учения БПКРК «Бал» и «Бастион», дислоцированные на территории полуострова Крым, совершили марш в назначенный позиционный район, отработали действия по инженерному оборудованию и маскировке позиции. При отработке задач по предназначению, расчёты комплексов обнаружили надводную цель, идентифицировали и взяли её на сопровождение. По команде с пункта управления боевые расчёты БПКРК «Бал» и «Бастион» привели комплексы к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по кораблю условного противника, — отмечает пресс-служба ЮВО.

Ракетные стрельбы были выполнены электронным способом. Сообщается, что учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Были ли у этого действа «лишние глаза»? Обязательно. Ну как не связать визит «непрошеного гостя» в Черное море — эскадренного миноносца HMS Dragon D35 ВМС Великобритании и ракетные стрельбы Черноморского флота? Тем более, что британец прошел Босфор быстро и неожиданно. Правда так же быстро ретировался в порт Одессы, но интерес-то к Крыму и ЧФ проявлял. Интерес удовлетворили сполна, уничтожив корабль условного противника.