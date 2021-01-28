Будем жить по-новому? Глава Крыма поручил завершить работы по благоустройству к 1 июля

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил главам администраций муниципальных образований завершить все строительные работы по благоустройству общественных и придомовых территорий к 1 июля (а не, как обычно, к 31 декабря).

Благоустройство дворов и скверов – это наиболее простые объекты для исполнения. Если главы администраций плотно займутся этим процессом, то в течение короткого периода можно решить все вопросы. С точки зрения технологических сроков строительства, подготовки, разработки проектной документации, согласований – все вопросы должны быть уже решены, — сказал Глава Республики.

Он уточнил, что главный архитектор РК Ирина Соловьёва будет контролировать эскизные проекты по благоустройству общественных территорий. Ну а все проекты благоустройства должны быть согласованы с представителями МКД и местными жителями.

У глав администраций всегда должны быть номера телефонов председателей многоквартирных домов. Лучшей помощи, чем местные жители, быть не может, это наиболее эффективный метод контроля и помощи местным властям, — сказал Аксёнов.

Он дал поручение опубликовать исчерпывающий перечень объектов и мероприятий по всем строительным программам на территории Республики Крым.

При этом Сергей Аксёнов напомнил об ответственности должностных лиц, являющихся заказчиками объектов в муниципальных образованиях Крыма, за реализацию всех мероприятий в условленные сроки. По его мнению, кураторы регионов должны выезжать на места для непосредственного контроля не реже одного раза в две недели.