 Будни моряков-черноморцев – стрельбы в открытом море и дальний поход

Экипажи гвардейского ракетного крейсера «Москва» и фрегата «Адмирал Григорович» выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям в ходе проведения учения по противовоздушной обороне. Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота в морских полигонах в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

По замыслу учения отряд кораблей после выполнения поставленных задач по поиску подводной лодки взял курс на возвращение в пункт базирования.

На переходе морем расчётами корабельных боевых постов противовоздушной обороны были обнаружены самолёты условного противника, в роли которых выступили экипажи двух СУ-30СМ из состава сил морской авиации и ПВО Черноморского флота. В ходе учения лётчикам была поставлена задача произвести разведку, обнаружить в море отряд кораблей и отработать нанесение условного ракетного и бомбового удара по целям, — говорится в сообщении.

После обнаружения отряда кораблей лётчики нанесли удар по кораблям, путём сброса воздушных мишеней — имитаторов средств воздушного нападения противника.

Средства ПВО кораблей были приведены в готовность к применению, личный состав активировал средства радиоэлектронной и визуальной маскировки. После классификации целей и при подходе на дистанцию поражения расчёты ПВО отработали уничтожение «противника» средствами противовоздушной обороны кораблей. В результате стрельбы, которая велась по воздушным мишеням из артиллерийских установок, все мишени были успешно уничтожены на безопасной для кораблей дистанции, — отметили в Минобороны РФ.

Будни моряков-черноморцев наполнены ратной работой. М это не только учения, стрельбы, но и дальние походы. Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» совершает плановый переход из Чёрного в Средиземное море. В настоящее время экипаж корабля прошёл черноморский пролив Босфор и осуществляет проход пролива Дарданеллы.

Планируется, что уже сегодня к ночи «Василий Быков» войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

Ранее выполняя поставленные задачи в Чёрном море, экипаж корабля выполнил комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота. Как уточняет пресс-служба Южного военного округа, моряки провели корабельные учения по ведению боя одиночным кораблём, противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе, а также отработали алгоритм действий в ходе тренировок по борьбе за живучесть при стоянке на незащищённом рейде.

Фото: МО РФ.