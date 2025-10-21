Официально: Севастополь продемонстрировал уверенный экономический рост в 2024 году

На сессии Законодательного Собрания доклад о результатах реализации государственной экономической политики в 2024 году представил и. о. директора департамента экономического развития Денис Профатилов. По итогам прошлого года валовой региональный продукт (ВРП) оценивается в объеме 301,9 млрд рублей — на 48,7 млрд рублей больше, чем в 2023 году. Рост обеспечили ключевые секторы экономики: добывающая и обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, торговля и инвестиции в основной капитал.

В 2024 году предприятия и организации направили в основной капитал 100,9 млрд рублей — почти в два раза больше, чем годом ранее. При этом за три года (2022–2024) общий объем инвестиций без учета федеральных средств достиг 246,8 млрд рублей, что превышает поручение Президента РФ по достижению отметки в 200 млрд рублей к 2025 году.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ по Севастополю в 2024 году составили 37 млрд рублей — на 50% больше, чем в 2022 году. Наибольший рост зафиксирован в отдельных отраслях: в одной из них налоговые сборы выросли на 52,3%, в обрабатывающих производствах — на 27,2%, а в сфере прочих производств — на 36,2%. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) обеспечили 40% всех налоговых поступлений, уплатив 14 млрд рублей из общих 36,95 млрд.

Малый и средний бизнес продолжает укреплять свои позиции: на 1 января 2025 года в городе зарегистрировано 24 139 субъектов МСП, что на 506 больше, чем годом ранее. Центр «Мой бизнес» оказал поддержку или консультацию почти каждому второму предпринимателю. Общая сумма региональных мер поддержки бизнесу в 2024 году превысила 1,5 млрд рублей, включая снижение налоговых ставок для туристической отрасли и льготы по размещению нестационарных объектов.

Значительный вклад в экономику вносит и Свободная экономическая зона (СЭЗ). На начало 2025 года участники СЭЗ инвестировали более 21 млрд рублей, создали свыше 16,5 тыс. рабочих мест и обеспечивают почти каждый четвертый рубль налоговых поступлений. Их производство составляет почти треть всего ВРП региона. Капитальные вложения сосредоточены в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг.

Промышленность Севастополя демонстрирует один из лучших показателей в стране: индекс производства в 2024 году вырос на 25,9%, а по обрабатывающим отраслям — сразу на 42,3%. Лидерами стали судоремонт, добыча полезных ископаемых, производство электрооборудования, стройматериалов, металлических изделий и химической продукции. Фонд развития промышленности увеличил капитализацию до 486,4 млн рублей, получив в прошлом году более 61 млн рублей новых средств.

Не менее значимы достижения в научно-образовательной сфере. Совместный с Республикой Крым Научно-образовательный центр мирового уровня реализует передовые проекты: от разработки беспилотных морских аппаратов и систем морского интернета вещей до инновационных технологий в аквакультуре. Уже развернуто восемь станций экологического мониторинга, а производство микроводорослей достигло 600 кг.

Активно развивается и инвестиционная привлекательность города. В 2024 году департамент и Корпорация развития сопровождали 118 проектов с общим объемом инвестиций свыше 240 млн рублей, фактически вложив в экономику более 39 млрд рублей. Ярким примером стал креативный проект «Терруар Севастополь», привлекший более 3 млрд рублей частных инвестиций и создавший 48 новых рабочих мест. Также успешно запущен туристический поезд «Виноградный экспресс».

В сфере международного и межрегионального сотрудничества Севастополь в 2024 году принял семь иностранных делегаций и участвовал в 18 ключевых российских и международных мероприятиях, включая ПМЭФ и Международную выставку-форум «Россия».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя