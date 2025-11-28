Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя Евгению Горлову вынесли приговор — 9 лет и 6 месяцев в колонии

Ленинский районный суд г. Севастополя вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего и.о. заместителя губернатора г. Севастополя Евгения Горлова и местного жителя Максима Ларина. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Установлено, что в августе 2024 года Горлов через посредника Ларина получил 6 млн рублей в интересах двух коммерческих организаций. Денежные средства передавались за способствование своевременному погашению задолженности по заключенным договорам, а также за общее покровительство.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя о виновности подсудимых назначил Евгению Горлову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 10 лет, а Максиму Ларину – 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя
