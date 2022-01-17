Бывший глава администрации Евпатории Андрей Филонов рассчитывает на условно-досрочное освобождение

Бывший глава администрации Евпатории Андрей Филонов, осужденный на 6,5 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий, подал в Верховный суд Крыма материалы об условно-досрочном освобождении.

В Верховный суд Республики Крым поступили материалы дела об условно-досрочном освобождении от лишения свободы для рассмотрения в апелляционном порядке в отношении бывшего главы администрации Евпатории А. Филонова. Соответствующее решение суда обжаловано по апелляционному представлению государственного обвинителя, — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда РК.

Судебное заседание назначено на 8 февраля.

Напомним, Филонов был задержан в начале апреля 2019 года. По данным управления ФСБ по Крыму и Севастополю, по указанию чиновника незаконно был изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Позже в отношении Андрея Филонова было возбуждено еще одно уголовное дело по той же статье. Общий ущерб в результате махинаций с земельными участками оценивается более чем в 79 млн. рублей.

Железнодорожный суд Симферополя 30 октября 2020 года приговорил экс-главу администрации Евпатории к трем годам и восьми месяцам колонии-поселения. В 2021 году Верховный суд Крыма по апелляционному представлению гособвинения изменил приговор суда первой инстанции, увеличив срок наказания до 6,5 года. Осенью прошлого года четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре подтвердил этот приговор.

Интересно, что если бы Филонов не подал в 2021 году апелляцию, сейчас он был бы уже на свободе. Чем закончится история с УДО?

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