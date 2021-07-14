ГБУЗ РК «Центр крови» приглашает крымчан стать донорами, сдав кровь и её компоненты в любом из его филиалов.

В связи с отпускным периодом отмечается низкая донорская активность населения. Особенно сложно найти доноров с отрицательным резусом принадлежности, — констатируют медики.

На данный момент имеется большая потребность в первой группе крови с отрицательным резусом принадлежности (O (I) Rh-) и во второй группе крови с отрицательным резусом принадлежности (A (II) Rh-).

Чтобы сдать кровь, необходим паспорт РФ и полис ОМС, проживать в Крыму минимум 6 месяцев и иметь документальное подтверждение (регистрацию или справку с места работы, заверенную отделом кадров). Возраст доноров от 18 до 60 лет, не иметь противопоказаний к донорству и индекс массы тела (ИМТ) не менее 18,5.

Ознакомиться с дополнительной информацией можно на сайте Центра в разделе «Донорство». Напомним, что «Центр крови» имеет филиалы в Симферополе, Саках, Керчи, Ялте и Евпатории.