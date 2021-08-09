ГБУЗ РК «Центр крови» призывает крымчан принять участие в донорском движении, сдав кровь и её компоненты в любом из его филиалов.

Так, ежедневно лечебные учреждения республики нуждаются в компонентах донорской крови, поэтому активное участие жителей в донорском движении особенно важно. В настоящее время имеется потребность в первой и второй группах как отрицательного, так и положительного резусов принадлежности.

Чтобы сдать кровь, необходим паспорт РФ и полис ОМС, проживать в Крыму минимум 6 месяцев и иметь документальное подтверждение (регистрацию или справку с места работы, заверенную отделом кадров). Возраст доноров от 18 до 60 лет, не иметь противопоказаний к донорству и индекс массы тела (ИМТ) не менее 18,5, — сообщили в минздраве РК.

Ознакомиться с критериями допуска к донации возможно на сайте Центра, в разделе «Донорство».

Напомним, что Центр крови имеет филиалы:

— г. Симферополь (+7978 917-20-25, +7 978 935-51-31),

— г. Керчь (+7978 917-20-28),

— г. Ялта (+7978 917-20-21),

— г. Евпатория (+7978 994-96-40),

— г. Саки (+7978 994-96-38).