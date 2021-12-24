Центр крови выдал в лечебные учреждения Крыма более двух тысяч доз антиковидной плазмы

Год с небольшим (с ноября прошлого года) республиканский Центр крови заготавливает плазму от лиц, переболевших COVID-19. На сегодняшний день учреждением выдано в лечебные организации Крыма 2005 доз антиковидной плазмы, что составляет 540 литров. Ещё 370 литров плазмы находится на карантинизации. Об этом сообщил главный врач Центра крови Игорь Чемоданов.

Переливание антиковидной вирусинактивированной плазмы рассматривается как один из методов лечения COVID-19. В крови переболевших пациентов образуются антитела, которые борются с болезнью. Как рассказал главный врач, заготовка плазмы происходит с помощью метода автоматического плазмафереза, в ходе которого кровь донора проходит через одноразовую «систему»: плазма отделяется, а остальные компоненты крови возвращаются в кровяное русло донора. За одну подобную процедуру у одного донора можно взять до 600 мл плазмы. Сама процедура длится от 35 до 50 минут.

Идеальным кандитатом для донорства плазмы является человек, который перенес вирус в бессимптомной или легкой форме, что подтверждается положительным тестом на наличие антител. В обоих случаях стать донором можно не ранее, чем через 14 суток с момента перенесенного заболевания. Также, главный врач отметил, что с целью обеспечения вирусной безопасности от гепатитов В и С, а также ВИЧ проводится обязательная вирусинактивация заготовленной плазмы, что препятствует инфицированию больных, — отметил Игорь Чемоданов.

Медики уточняют: к желающим стать донорами антиковидной плазмы есть определенные требования. В первую очередь, это возраст от 18 до 50 лет, а также отсутствие вредных привычек и хронических заболеваний. Кроме того, при себе необходимо иметь два отрицательных ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию и один из трёх документов: выписка из «ковидного» госпиталя (не менее 2 недель с момента выписки и не позднее 3 месяцев с начала заболевания), результаты компьютерной томографии лёгких — заключение о наличие вирусной пневмонии (КТ1-3), результат анализа на антитела (IgG) к SARS-CoV-2, показавший высокий уровень антител.

Фото: минздрав РК.

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