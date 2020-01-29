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Центробак решил санировать Севастопольский морской банк
Фото: Basetop.ru

Центробак решил санировать Севастопольский Морской банк

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:38 29.01.2020

Банк России сообщил, что решил санировать АО «Севастопольский Морской банк» через Агентство по страхованию вкладов.

Комитет банковского надзора Банка России в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 29.01.2020 утвердил План участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, — говорится в сообщении.

Для поддержки деятельности Банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с Агентством по страхованию вкладов в качестве инвестора будет привлечён РНКБ Банк (ПАО).

Для обеспечения непрерывности деятельности Банка на период до передачи Банка инвестору Приказом Банка России от 29.01.2020 № ОД-138 в соответствии со статьей 189.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» назначена временная администрация по управлению АО «Севастопольский Морской банк» в лице Агентства, — уточнили в Центробанке.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка не вводится. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.

«Интерфакс» напоминает: Севастопольский морской банк был учрежден в 1994 году под названием «Морской»). Ранее он работал по лицензии Национального банка Украины, а в августе 2014 года получил лицензию Банка России. По итогам третьего квартала 2019 года Севастопольский морской банк с активами в 4,3 млрд. рублей занимал 247-е место в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». По объему средств физлиц (2,3 млрд рублей) он занимал 186-е место в этом рэнкинге.

Центробак решил санировать Севастопольский Морской банк

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