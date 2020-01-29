Центробак решил санировать Севастопольский морской банк

Банк России сообщил , что решил санировать АО «Севастопольский Морской банк» через Агентство по страхованию вкладов.

Комитет банковского надзора Банка России в соответствии со статьей 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 29.01.2020 утвердил План участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, — говорится в сообщении.

Для поддержки деятельности Банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с Агентством по страхованию вкладов в качестве инвестора будет привлечён РНКБ Банк (ПАО).

Для обеспечения непрерывности деятельности Банка на период до передачи Банка инвестору Приказом Банка России от 29.01.2020 № ОД-138 в соответствии со статьей 189.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» назначена временная администрация по управлению АО «Севастопольский Морской банк» в лице Агентства, — уточнили в Центробанке.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка не вводится. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.