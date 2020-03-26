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Центробанк рекомендовал банкам работать на следующей неделе «в режиме новогодних праздников»
Фото: News.ru

Центробанк рекомендовал банкам работать на следующей неделе «в режиме новогодних праздников»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:53 26.03.2020

На следующей неделе российским банкам следует работать «в режиме новогодних выходных», говорится в сообщении Банка России (Центробанка). Указом Президента для борьбы с распространением вируса COVID-19 неделя с 30 марта объявлена в России нерабочей.

Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни,— говорится в сообщении.

Центрробанк также рекомендовал определить перечень дежурных отделений, а информацию о графике работы — разместить на официальном сайте банка.

При этом на следующей неделе кредитным организациям рекомендовано обеспечивать операции по выдаче юридическим лицам денежных средств на выплату заработной платы и иные выплаты социального характера в обычном режиме.

По материалам КоммерсантЪ.

Центробанк рекомендовал банкам работать на следующей неделе «в режиме новогодних праздников»

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