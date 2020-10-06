Цены в Крыму – есть работа для ФАС

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в расширенном заседании Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

По мнению Главы Крыма, эффективная конкурентная политика вносит существенный вклад в развитие экономического потенциала региона. При этом Сергей Аксёнов отметил значительную роль Федеральной антимонопольной службы в борьбе с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

Также Глава Республики подчеркнул, что в следующем году Правительство РК совместно с ФАС планируют урегулировать стоимость и ценообразование отдельных категорий товаров, реализуемых на территории Крыма, а именно: топлива, продуктов питания, лекарственных препаратов и газа для промышленных предприятий.

В Крыму стоимость нефтепродуктов остается пока что одной из самых дорогих во всей России в связи с логистическими особенностями региона, отсутствием обратной загрузки и ряда других нюансов. Сейчас отработаны подходы и механизмы, связанные с ценообразованием. Также это касается цен на продукты в ходе курортного сезона, спекуляций и завышения цен на жизненно необходимые продукты и лекарственные препараты. Уверен, что ситуация изменится, план действий есть, добьемся хороших результатов. В следующем году будем активно двигаться в данном направлении, — сказал Глава Крыма.

Аксёнов выразил уверенность, что Правительство РК окажет максимальную поддержку в реализации мероприятий ФАС на территории Крыма.