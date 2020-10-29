Часть аэродрома «Бельбек» под Севастополем все-таки станет гражданским аэропортом

27 октября первый заместитель Министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько посетил аэропорт «Симферополь» и осмотрел объекты строительства (реконструкции) аэродромной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Кроме того, обсуждались вопросы реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта, в том числе строительство и оснащение нового здания командно-диспетчерского пункта (КДП).

В рамках модернизации аэропорта «Симферополь» выполнены работы по устройству очистных сооружений, проводится итоговая проверка Ростехнадзора. Завершены работы по устройству искусственных покрытий на перроне перед аэровокзальным комплексом и на площадке ПОЖ. Построена часть соединительных рулежных дорожек. Продолжаются работы по устройству сети рулежных дорожек, кабельной канализации ССО, канализации для сетей связи, рулежных дорожек. Также осуществляется реконструкция южного участка ВПП-1 с соединительными рулежными дорожками, — говорится в сообщении.

В рамках рабочей поездки отдельно совещание по строительству гражданского сектора на аэродроме «Бельбек» под Севастополем. В ходе совещания отмечен высокий уровень взаимодействия оператора аэропорта – ООО «Международный аэропорт «Симферополь» и подрядной организации с Минобороны России, учитывая то, что аэродром Бельбек в настоящее время является аэродром государственной авиации (но двойного подчинения).

По данным оператора аэропорта, проводятся подготовительные мероприятия по сертификации гражданского сектора аэродрома. Также в планах оператора строительство терминала для обслуживания пассажиров. Планируется, что сюда будут прибывать малые борта деловой авиации. Аэропорт является структурой АО «Международный аэропорт «Симферополь», доля в уставном капитале принадлежит правительству Севастополя. Гражданскую инфраструктуру аэропорта будут строить подразделения Минобороны.

Фото: пресс-служба Росавиации.