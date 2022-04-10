Черноморским калибром – по нацбату «Днепр»

В Днепропетровской области ракетными ударами уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», с иностранными наемниками. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников, — сказал он.

Чуть позднее Минобороны РФ показало видео удара моряков-черноморцев высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ из акватории Черного моря.

Экипаж фрегата Черноморского флота выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ВСУ, — прокомментировали видео в Министерстве обороны.

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