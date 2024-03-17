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Черноморский флот будет постоянно тренироваться отражать террористические атаки врага

Черноморский флот будет постоянно тренироваться отражать террористические атаки врага

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:06 17.03.2024

И днем, и ночью!

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа на командном пункте Черноморского флота заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, в ходе совещания генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению террористических атак противника, а также повышать живучесть кораблей и судов, и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота.

Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы, – сказал Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника.

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Также в рамках работы Министр обороны РФ проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в Севастополе, где на площади 8,5 га развернуты строительные работы. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов доложил, что с нуля возводятся более 20 зданий и сооружений, в том числе, современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция. Медицинский комплекс будет сдан под ключ в текущем году и оснащен самым современным оборудованием и медицинской техникой. В госпитале можно будет пройти все виды исследований.

Фото, видео и материалы: Минобороны РФ.

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