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Черноморскому флоту передана икона Божией Матери «Победительная»

Черноморскому флоту передана икона Божией Матери «Победительная»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:47 14.12.2023

13 декабря, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, в Князь-Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта передал командующему Черноморским флотом, адмиралу Виктору Соколову, икону Божией Матери «Победительная» (с частицей Печати Гроба Господня, частицей Животворящего Креста, частицей Покрова с миро от мироточивой иконы «Победительная»), подаренную морякам-черноморцам от жен и матерей военнослужащих.

Черноморскому флоту передана икона Божией Матери «Победительная»

Отныне икона будет пребывать на кораблях и воинских частях Черноморского флота для поклонения и молитвы военнослужащих.

Черноморскому флоту передана икона Божией Матери «Победительная»

Об иконе Божией Матери «Победительная».

Черноморскому флоту передана икона Божией Матери «Победительная»В 2016 году икона была составлена и написана по благословению схиархимандрита Илия (Ноздрина) в честь вхождения республики Крым и города-героя Севастополь в состав Российской Федерации, и, после ее освящения в алтаре собора святого благоверного князя Игоря Черниговского в Ново-Переделкино схиархимандритом Илием, начала своей крестный ход по городам и военным частям России, а также зарубежья, побывав в 16 монастырях святой горы Афон, Черногории, и других православных странах.

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Впервые чудо мироточения иконы «Победительная» произошло в колыбели Православия –  Херсонесе, во время проводов русских моряков на боевое дежурство в Сирийскую арабскую республику, и продолжает мироточить по сей день.

Списки иконы разлетелись по многим храмам и монастырям России, Беларуси, зарубежья, где и сейчас Господь и Пресвятая Богородица дарят нам свою милость, т.к. многие списки стали благоухать и мироточить, укрепляя нас в вере и молитве за Президента России и воинство России, а также за Святую Русь.

Черноморскому флоту передана икона Божией Матери «Победительная»

Фото и материалы: пресс-служба Севастопольского благочиния.

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