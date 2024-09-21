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К чему чешется палец?
К чему чешется палец? Народная примета

Чешется палец на руке? Толкуем примету правильно

Опубликовал: Эмилия Крымская в Народные приметы и толкования 21:20 21.09.2024

К чему чешется палец? Во всем изобилии и многообразии народных примет, значительное место занимают сигналы, которое подаёт наше тело. В предыдущих публикациях мы неоднократно обращались к этой тематике. Одна из недавних статей «К чему чешется ладонь» обзорно разъясняла суть приметы, а сегодня мы подробно рассмотрим к чему чешутся пальцы на руках.

К чему чешется палец? Народная примета

К чему чешется палец? Народная примета

Разберемся с последствиями проявления приметы для мужчин и женщин, узнаем к чему чешется большой, указательный, средний, безымянный и мизинец палец. Чтобы вы имели возможность правильно толковать примету, мы укажем влияние времени суток — утро, день и вечер. А так-же покажем важность учёта дня недели для правильности предсказания — понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Да, нужно отметить, что эта примета подходит как для мужчин так и для женщин. В своих материалах мы опираемся на множество источников, отдавая предпочтение печатным изданиям середины — конца девятнадцатого века. Разумеется, нам приходится адаптировать тексты предсказаний для понимания в современных реалиях. Итак, приступим..

К чему чешется палец на левой руке

Как правило, приметы о левой половине человеческого тела, несут негативную окраску. Толкования предупреждают нас о грядущих неудачах, болезнях и прочих неприятностях. Однако, зная предсказание можно довольно легко избежать катастрофических последствий.

Чешется большой палец на левой руке

Зуд большого пальца левой руки возвещает о наступлении периода жизненных трудностей. В ближайшее время вам стоит воздержаться от принятия важных решений и не затевать новых предприятий. Следует понимать, что ваша активность в этот период, а он длится не дольше недели, может негативно повлиять на успешные проекты, завершенные ранее. Будьте особо осторожны в финансовой сфере. Велик риск потери крупной суммы при непродуманных действиях в этой области. Однако, для мужчин есть шанс получения «лёгких денег», которые уйдут так же легко как и пришли. Для незамужних девушек примета определяет скорое предложение руки и сердца от возлюбленного. Этот брак будет удачным.

К чему чешется указательный палец на левой руке

К чему чешется указательный палец? Народная примета

К чему чешется указательный палец? Народная примета

Когда чешется указательный палец на этой руке, это предвестник серьёзных проблем в профессиональной сфере. Вам придётся в ближайшее время работать с особым усердием, чтобы избежать негативных последствий приметы. Будьте особо осторожны в общении с коллегами по работе. Не провоцируйте конфликты, избегайте резких выражений, будьте дружелюбны и сдержаны. Не отказывайте в помощи просящим. Некоторые толкователи  указывают, что событие связано с родственниками. Кто то из них нуждается в вашей помощи. Постарайтесь вскоре посетить родителей, позвонить детям, проявить максимум внимания близким вам людям.

Зудит средний палец на левой руке

Если на левой руке чешется средний палец, ждите финансовых потерь. В ближайшую неделю постарайтесь не производить крупных покупок и денежных операций. Не берите и не давайте деньги в долг. Старайтесь экономить во всём, даже в мелочах. Обязательно откажитесь от участия в предприятиях финансового характера. Не принимайте предложений о выгодном вложении ваших средств.

К чему чешется безымянный палец на левой руке?

Как правило безымянный палец на левой руке чешется к грядущим проблемам в личной жизни. Вам придётся приложить достаточно усилий, чтобы сохранить мир в семье и восстановить отношения с любимым человеком. В некоторых случаях примета извещает о возможно скором пополнении в семье. Некоторые толкования указывают на появление сплетен и слухов, недоброжелатели плетут интриги за вашей спиной. Для мужчин находящихся в браке решение семейных проблем потребует значительных финансовых вливаний.

Если чешется мизинец на левой руке

Мизинец на левой руке чешется к появлению проблем и житейских неурядиц. В случае проявления приметы, не рекомендуется в течении ближайшей недели принимать важные решения, проводить финансовые операции и путешествовать. Остерегайтесь знакомств с новыми людьми. Особенно если этот человек сам ищет встречи и знакомства. Впоследствии эта личность принесёт вам немало проблем.

Необходимое уточнение — чем сильнее ощущается зуд, тем дольше полоса невзгод и неудач.

К чему чешется мизинец? Народная примета

К чему чешется мизинец? Народная примета

К чему чешется палец на правой руке

Зуд пальцев на правой руке напротив, ведет к позитивным переменам в жизни. В ближайший период действия приметы, это как правило неделя, следует вести активный образ жизни, не бояться принимать ответственные решения, самое время для начала любого дела. Вам несомненно будет сопутствовать удача.

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К чему чешется большой палец на правой руке

К чему чешется большой палец? Народная примета

К чему чешется большой палец? Народная примета

Большой палец правой руки чешется к удаче. Вам будет везти во всех начинаниях. Любое дело, которое вы начнете в ближайшую неделю, ожидает успех. Вам стоит не бояться начинать новое или рискованно продолжать уже начатое предприятие. В этот период, как правило неделю, стоит принимать участие во всевозможных розыгрышах и лотереях. Шанс на выигрыш очень велик.

Если чешется указательный палец на правой руке

Указательный палец правой руки зудит к карьерному росту. Вероятнее всего, вскоре вы получите выгодное предложение с отличной финансовой составляющей или ваша заработная плата существенно вырастет. Если в настоящий момент вы заняты поиском работы то ждите удачных предложений для собеседования. Однако вам предстоит хорошо подготовиться, чтобы удивить нанимателя своим профессионализмом и мотивацией.

Когда чешется средний палец на правой руке

Средний палец на правой руке чешется к нежданной прибыли. Вам следует заранее продумать, как вы намерены распорядиться деньгами. Приветствуются долгосрочные вложения в ценные бумаги, покупка недвижимости или драгоценностей. Эти деньги не должны быть выброшены на ветер. В дальнейшем они сыграют роль фундамента, для укрепления вашего благополучия.

Чешется безымянный палец на правой руке

Безымянный палец на левой руке чешется к крупным переменам в личной жизни. Одиноким людям, примета обещает встречу с возможным кандидатом в супруги. Тем кто уже состоит в отношениях следует поторопиться с принятием решения, поскольку наступает благоприятный период для заключения брачных уз. В противном случае, в ближайший год, расставание неминуемо. О чём вы горько пожалеете впоследствии.

К чему чешется мизинец на правой руке

Мизинец правой руки исключение из общего правила. Вас ждут временные трудности, практически во всех сферах жизни. Возможны конфликты в семье, неурядицы на работе и прочие неприятности. В недельный период стоит не предпринимать активных действий. Правильно выбирать линию поведения и особо следить за выполнением ранее данных обещаний.

К чему чешется палец по времени суток? Народная примета

К чему чешется палец по времени суток? Народная примета

К чему чешется палец по времени суток

  • К чему зудит палец по времени суток

    К чему зудит палец по времени суток

    Если палец чешется утром то в течении дня вам придётся решать множество задач, принимая решения очень быстро. Тщательно концентрируйтесь на возникшей проблеме и ответственно принимайте решение по каждой из них. Хаотичность и растерянность приведет к эффекту «снежного кома», когда неверно принятое решение порождает всё новые и новые проблемы.

  • Днем чешется палец? Отложите все встречи и поездки. Старайтесь в этот день не принимать важных решений. Попридержите язык и ограничьте денежные расходы.
  • Когда палец чешется вечером, вам стоит сосредоточиться и постараться вспомнить о делах, которые вы не закончили в течении дня. Вы упускаете нечто очень важное, от которого зависит весь успех вашего предприятия.
  • Примета проявилась ночью — утром вам предстоит важная встреча, где предстоит блеснуть красноречием. Вы наверняка знаете о чём пойдет речь. Стоит заранее подготовить тезисы и убедительные доводы.

Чешется палец по дням недели

  • В понедельник — вас ждёт успех практически во всех начинаниях. День удачен для заключения договоров и сделок, финансовых операций и принятия важных решений;
  • Во вторник — положительная трактовка приметы. Возможно вас ждёт встреча со старым другом, неожиданное денежное пополнение, прибавка к зарплате или премия. День сулит массу положительных эмоций и зарядит вас позитивом на всю неделю;
  • Чешется палец в среду — к полезному знакомству. Скорее всего вам предстоит встреча с человеком, знакомство и общение с которым окажет положительное влияние на вашу деятельность в профессиональной сфере. Однако, в этот день не стоит принимать важные решения или совершать крупные приобретения;
  • В четверг — примета сулит встречу с особой противоположного пола к которому в свое время вы были неравнодушны. Возможно общение всколыхнет давние чувства и вам предстоит вновь испытать массу положительных эмоций;
  • Если палец чешется в пятницу — вам предстоит встреча с родственниками, которые скорее всего будут просить помощи. Лучшее решение таких проблем — финансовое вливание. Приготовьтесь расстаться с некоторой суммой денег, возможно навсегда;
  • В субботу — а в этот день, возможно, вы получите подарок. Не обязательно что то материальное. Возможно это будет подарок Судьбы;
  • Палец чешется в воскресенье — вы найдёте финансовую возможность совершить покупки, о которых давно мечтали. Сделайте это сегодня, поскольку с началом новой недели такая возможность уже не предоставится.

Обычно народные приметы отражают многовековые наблюдения обывателей, устно передаются из поколения в поколение и безусловно заслуживают внимания. Если вы нашли подтверждение данной приметы в своей повседневной жизни, пожалуйста поделитесь этим в комментариях с читателями.

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Что к чему чешется — правильное толкование примет

Эмилия КрымскаяЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик

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