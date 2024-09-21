К чему чешутся руки? Правильное толкование народной приметы

Чешутся руки. Во все времена люди стремились дать объяснения природным явлениям. Если происходило что-то важное — это делали Боги. Ну, а в более мелких событиях — обвиняли духов и не менее пакостливых, мелких бесов. Приметы же служили знаками свыше, которые, при верной трактовке, могли предупредить о грядущих переменах, проблемах, несчастьях или, напротив, везению и больших удачах. И таких подсказок у наших предков (перекочевавших, впрочем, и в сегодняшнее время) было много. Какие-то были связаны с бытом, а другие с тем, как ведёт себя тело человека в преддверии тех или иных значимых моментов. Да-да! И сотни лет назад, к примеру, вопросы — почему чешутся руки, или горят уши, или зудит нос — были весьма актуальными! Давались ли на них конкретные ответы? Конечно. Правда, тогда люди в попытках расшифровать подсказки Судьбы (кто же не хочет «соломку подстелить» вовремя?) чаще всего шли к ведуньям, знахарям да колдунам. Как логическое продолжение статьи смотрите также — «Чешется палец на руке«…

А что сегодня? Нынче всё несколько проще: толкования народных примет буквально в свободном доступе — сеть Интернет открывает завесу многих тайн. Так что, при желании и должных знаниях жить по принципу «Предупреждён — вооружён» в условиях современного мира не так уж и сложно. Если, конечно, вы не отрицаете мудрость предков, и готовы знать чуточку больше, чем позволяет логика и разум. В том числе и получить ответ на вопрос — к чему же всё-таки чешутся руки.

К чему чешутся руки в конкретный день недели

Чешется ладонь. Знатоки уверяют: тот факт, в какой день недели у вас чешется рука (ладонь), играет большую роль. Говорят, обратив на это внимание, можно точнее спрогнозировать возможное развитие событий. А может быть и предотвратить их. К чему чешется рука в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье? Так:

Считается, что понедельник – день тяжелый. Однако если у вас чешется правая или левая рука, это к легкой финансовой прибыли. Например, найдете что-то ценное, или лотерейный билет окажется выигрышным. Событие, конечно, радостное. Но предупреждаем: свалившийся презент уйдет также легко, как и пришел.

– день тяжелый. Однако если у вас чешется правая или левая рука, это к легкой финансовой прибыли. Например, найдете что-то ценное, или лотерейный билет окажется выигрышным. Событие, конечно, радостное. Но предупреждаем: свалившийся презент уйдет также легко, как и пришел. Чешется рука во вторник ? Готовьтесь к встрече со старыми друзьями, или родственниками. Она пройдет в дружественной обстановке и принес массу положительных эмоций.

? Готовьтесь к встрече со старыми друзьями, или родственниками. Она пройдет в дружественной обстановке и принес массу положительных эмоций. Хорошенько задумайтесь, если чешется рука в среду . Можете потерять деньги, или кто-то попросит у вас финансовую помощь. Деньги к вам могут и не вернуться. Не стоит также покупать дорогостоящую вещь.

. Можете потерять деньги, или кто-то попросит у вас финансовую помощь. Деньги к вам могут и не вернуться. Не стоит также покупать дорогостоящую вещь. Обратили внимание, что чешется правая или левая рука в четверг ? Тогда беседа с близким человеком вам гарантирована. К сожалению, она не будет приятна и закончится конфликтом. Советуем запланированную встречу отменить. Если все же она произойдет, сошлитесь на занятость и предложите поговорить в другой раз.

? Тогда беседа с близким человеком вам гарантирована. К сожалению, она не будет приятна и закончится конфликтом. Советуем запланированную встречу отменить. Если все же она произойдет, сошлитесь на занятость и предложите поговорить в другой раз. Если в пятницу чешется рука, не расслабляйтесь: вас ждет очень выгодная сделка. Также это предвещает продвижение по карьерной лестнице, повышению по службе. Сюрпризом может оказаться и романтическое свидание.

чешется рука, не расслабляйтесь: вас ждет очень выгодная сделка. Также это предвещает продвижение по карьерной лестнице, повышению по службе. Сюрпризом может оказаться и романтическое свидание. В субботу , если чешется правая или левая рука, отдохнуть в полной мере не получится. Неприятности, хоть и мелкие, настигнут вас. А надежды окажутся обманутыми. Планы тоже скорее всего осуществить не удастся. Утешенье может принести ни к чему не обязывающее романтическое приключение.

, если чешется правая или левая рука, отдохнуть в полной мере не получится. Неприятности, хоть и мелкие, настигнут вас. А надежды окажутся обманутыми. Планы тоже скорее всего осуществить не удастся. Утешенье может принести ни к чему не обязывающее романтическое приключение. Прекрасно, если рука чешется в воскресенье! Это значит, что вас ждет интересное путешествие. Ко всему прочему, можно надеяться на возвращение старого долга. Или вам преподнесут красивый подарок.

К чему чешутся руки утром, днём, вечером, ночью

Да! И с временем суток — не всё так просто. Те, кто в курсе дела, советуют примечать, в какой момент дня зачесались руки. Немаловажно и:

Чешется правая ладонь или чешется левая ладонь?

Утром — Если в утреннее время чешется левая рука (ладонь), ждите получение премии или повышение заработной платы. Правая – к деловой встрече.

Днем — Почувствовали зуд руки днем? Если чешется левая рука, тогда ждите долгожданное известие. Правая – можете себе позволить крупные траты. Деньги все равно скоро вернутся в семью.

Вечером — В вечернее время чешется левая рука? Значит вы примите ответственное решение. Если чешется правая – вас ожидает деловое предложение, которое ведет к хорошим переменам в жизни.

Ночью — Чешется правая или левая рука ночью? Осторожно, вас может ожидать денежная потеря. Также вы можете совершить ненужные покупки, которые ощутимо ударят по бюджету.

К чему чешется рука у женщины или у мужчины

Чешутся руки. И этот фактор не стоит упускать из виду. Что конкретно значит эта примета для прекрасной и… менее прекрасной половины человечества?

Чешутся руки — Для женщин

Если чешется рука (ладонь) у женщин, то они могут рассчитывать на сюрприз, подарок или свидание. Незамужним девушкам этот факт стоит рассматривать и как предзнаменование: встреча с противоположным полом может стать серьезной и привести к свадьбе. Есть еще одна хорошая новость: если у женщин чешется левая рука — это однозначно к финансовой прибыли.

Чешутся руки — Для мужчин

Из-за того, что мужчины традиционно более настроены на карьеру, то зуд руки предвещает удачу в переговорах. Или к выгодной сделке. Также, большая вероятность, что случится романтическая встреча. И избранницу мужчина захочет сделать хозяйкой своего дома.

Но! Разбираясь с руками, не стоит забывать и про моменты, не связанные с мистикой. Увы и ах, но чесаться руки могут по причине нездоровья их обладателей. И оснований, с медицинской точки зрения, для этого может быть много. Приятными их назвать, конечно, нельзя. Чешется правая рука у девушки.

Например, это может быть аллергическая реакция на продукты, или моющие вещества. Также причиной может стать чесоточный клещ, экзема, другие скрытые факторы. Нехватка в организме витаминов тоже является причиной зуда. Из-за отсутствия витамина D, кожа становится сухой и это может вызвать раздражение ладоней.

Психоэмоциональное напряжение, также является причиной, когда чешется рука.

При изменениях у женщин гормонального фона, при беременности или климаксе, зуд на ладонях может иметь место.

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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик

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