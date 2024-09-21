Спать на двух подушках — нельзя или можно? Народная примета

Спать на двух подушках — стоит ли? Зачастую, в серой своей повседневности, мы забываем или попросту не обращаем внимание на приметы, благодаря которым можно, если и не обеспечить себе процветание, то, по крайней мере, избежать неприятностей. Не стоит думать, что суеверия и приметы – это невежество без разумных оснований, потому как бессмысленные предостережения не могли бы существовать сотни, а то и тысячи лет. Впрочем, прислушиваться к ним или отрицать – это сугубо ваше личное дело.
Сегодня мы поговорим о примете, объясняющей, почему спать на двух подушках — нельзя. Собственно, это суеверие относится только к двум подушкам, лежащим одна на другой. Разумеется, две подушки, находящиеся в постели рядом, не имеют никакого отношения к толкованию этой приметы. Итак, возьмите две подушки в руки.. шучу, шучу))…
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Спать на двух подушках одинокому
Приметы гласят, что в этом случае человек говорит Судьбе, что полностью удовлетворён своим нынешним положением, не ищет спутника жизни, не стремится что-либо изменить и, осознавая своё одиночество, просит Вселенную лишь не мешать его выбору. Однако, стоит понимать, что тем самым он препятствует положительным изменениям в своей жизни, подсознательно фиксируя своё нынешнее положение. Это может повлечь за собой проблемы в карьере, отсутствие личностного роста и целый ряд мелких жизненных неурядиц. Кроме того:
Для одиноких женщин — такая привычка провоцирует привлечение в свою постель нежелательных сущностей параллельных миров, что не может привести ни к чему хорошему.
Для одиноких мужчин — суеверие говорит о возможной потере репутации, веренице неудач в делах и всех сопутствующих этому неприятностях.
Можно ли людям семейным спать на двух подушках?
Семья — зона особой ответственности человека. Кому как не людям семейным стоит постоянно заботиться о мире и благополучии, о стабильности отношений и взаимному доверию? Поэтому, не стоит провоцировать Судьбу. Ибо примета гласит, что тот в семье кто желает спать на двух подушках, подсознательно изгоняет из своей жизни вторую половинку. Поэтому, в случае временного отсутствия одного из супругов на семейном ложе, стоит оставить в кровати только одну подушку. Существуют и дополнительные предсказания:
Для замужних женщин — примета имеет однозначное толкование, что это ведёт к болезни самой спящей или кого-то из членов её семьи.
Для женатых мужчин — стоит серьёзно опасаться финансовых потерь, проблем с коллегами по работе и гнева начальства.
Изображение Dieter Robbins с сайта Pixabay
Для пожилых людей
Желание пожилых — вне зависимости от пола — спать на двух подушках подсознательно вызвано необходимостью избежать неприятных ощущений при повышенном давлении. Такое часто встречается при эмоциональных всплесках во время неприятных, или напротив чрезвычайно ярких, приятных сновидениях. Однако и для наших уважаемых бабушек и дедушек есть предостережения:
Пожилым людям — примета гласит, что спать на двух подушках для них чревато появлением мыслей о бесцельно прожитых годах, впустую совершенных поступках, сомнениями в правильности принятых решений.
Для детей и младенцев
Спать на двух подушках маленьким жителям нашей планеты, согласно примете, не рекомендуется, поскольку это приведёт к робости и неуверенности в общении со сверстниками. Впрочем, существует и гораздо более суровое суеверие, гласящее, что душа во сне, пребывая вне тела младенца, по возвращении, в момент пробуждения, может заблудиться и сделать неправильный выбор. Однако, стоит прислушаться к квалифицированному мнению педиатров, рекомендующих для сна младенцу подкладывать только вчетверо сложенную пелёнку.
Подводя итоги, стоит заметить, что привычка спать на двух подушках, судя по суевериям и приметам прошлого, не обещает ничего хорошего вне прямой корреляции с полом, возрастом и семейным статусом человека. Однако, всё зависит от нашей веры и отношения к подобного рода предостережениям.
Кстати, немного о подушках:
- Готовя молодоженам ложе в первую брачную ночь, подушки укладывают так, чтобы соприкасались разрезы наволочек — будут дружно жить.
- Если на ночь под подушку положить кусочек свадебного торта, которым тебя угостили, то непременно приснится будущий муж (жена).
- Чтоб забеременеть, нужно купить новую соску и положить под подушку.
- Если нарвать тысячелистника с могилы мужчины и положить на ночь под подушку, возлюбленный явится тебе во сне.
- Если положить лавровые листья под подушку, то будут сниться очень хорошие сны.
- Вышитые красивыми цветами теплых тонов диванные подушки оберегают супружескую любовь, холодных — развивают дар предчувствия неурядиц.
- Если человек после сна нашел среди своих волос перышко из подушки, это означает добрую весть или то, что он стал объектом чьей-то влюбленности.
- Облегчить предсмертные муки человеку можно, положив ему под голову соломенную подушку.
- По старым поверьям подушка набитая перьями голубей, продлевает жизнь умирающему.
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ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ
таролог, эзотерик
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