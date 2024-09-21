Спать на двух подушках — нельзя или можно? Народная примета

Спать на двух подушках — стоит ли? Зачастую, в серой своей повседневности, мы забываем или попросту не обращаем внимание на приметы, благодаря которым можно, если и не обеспечить себе процветание, то, по крайней мере, избежать неприятностей. Не стоит думать, что суеверия и приметы – это невежество без разумных оснований, потому как бессмысленные предостережения не могли бы существовать сотни, а то и тысячи лет. Впрочем, прислушиваться к ним или отрицать – это сугубо ваше личное дело.

Сегодня мы поговорим о примете, объясняющей, почему спать на двух подушках — нельзя. Собственно, это суеверие относится только к двум подушкам, лежащим одна на другой. Разумеется, две подушки, находящиеся в постели рядом, не имеют никакого отношения к толкованию этой приметы. Итак, возьмите две подушки в руки.. шучу, шучу))…

Спать на двух подушках одинокому

Приметы гласят, что в этом случае человек говорит Судьбе, что полностью удовлетворён своим нынешним положением, не ищет спутника жизни, не стремится что-либо изменить и, осознавая своё одиночество, просит Вселенную лишь не мешать его выбору. Однако, стоит понимать, что тем самым он препятствует положительным изменениям в своей жизни, подсознательно фиксируя своё нынешнее положение. Это может повлечь за собой проблемы в карьере, отсутствие личностного роста и целый ряд мелких жизненных неурядиц. Кроме того:

Для одиноких женщин — такая привычка провоцирует привлечение в свою постель нежелательных сущностей параллельных миров, что не может привести ни к чему хорошему.

Для одиноких мужчин — суеверие говорит о возможной потере репутации, веренице неудач в делах и всех сопутствующих этому неприятностях.

Можно ли людям семейным спать на двух подушках?

Семья — зона особой ответственности человека. Кому как не людям семейным стоит постоянно заботиться о мире и благополучии, о стабильности отношений и взаимному доверию? Поэтому, не стоит провоцировать Судьбу. Ибо примета гласит, что тот в семье кто желает спать на двух подушках, подсознательно изгоняет из своей жизни вторую половинку. Поэтому, в случае временного отсутствия одного из супругов на семейном ложе, стоит оставить в кровати только одну подушку. Существуют и дополнительные предсказания:

Для замужних женщин — примета имеет однозначное толкование, что это ведёт к болезни самой спящей или кого-то из членов её семьи.

Для женатых мужчин — стоит серьёзно опасаться финансовых потерь, проблем с коллегами по работе и гнева начальства.

Изображение Dieter Robbins с сайта Pixabay

Для пожилых людей

Желание пожилых — вне зависимости от пола — спать на двух подушках подсознательно вызвано необходимостью избежать неприятных ощущений при повышенном давлении. Такое часто встречается при эмоциональных всплесках во время неприятных, или напротив чрезвычайно ярких, приятных сновидениях. Однако и для наших уважаемых бабушек и дедушек есть предостережения:

Пожилым людям — примета гласит, что спать на двух подушках для них чревато появлением мыслей о бесцельно прожитых годах, впустую совершенных поступках, сомнениями в правильности принятых решений.

Для детей и младенцев

Спать на двух подушках маленьким жителям нашей планеты, согласно примете, не рекомендуется, поскольку это приведёт к робости и неуверенности в общении со сверстниками. Впрочем, существует и гораздо более суровое суеверие, гласящее, что душа во сне, пребывая вне тела младенца, по возвращении, в момент пробуждения, может заблудиться и сделать неправильный выбор. Однако, стоит прислушаться к квалифицированному мнению педиатров, рекомендующих для сна младенцу подкладывать только вчетверо сложенную пелёнку.

Подводя итоги, стоит заметить, что привычка спать на двух подушках, судя по суевериям и приметам прошлого, не обещает ничего хорошего вне прямой корреляции с полом, возрастом и семейным статусом человека. Однако, всё зависит от нашей веры и отношения к подобного рода предостережениям.

Кстати, немного о подушках:

Готовя молодоженам ложе в первую брачную ночь, подушки укладывают так, чтобы соприкасались разрезы наволочек — будут дружно жить.

Если на ночь под подушку положить кусочек свадебного торта, которым тебя угостили, то непременно приснится будущий муж (жена).

Чтоб забеременеть, нужно купить новую соску и положить под подушку.

Если нарвать тысячелистника с могилы мужчины и положить на ночь под подушку, возлюбленный явится тебе во сне.

Если положить лавровые листья под подушку, то будут сниться очень хорошие сны.

Вышитые красивыми цветами теплых тонов диванные подушки оберегают супружескую любовь, холодных — развивают дар предчувствия неурядиц.

Если человек после сна нашел среди своих волос перышко из подушки, это означает добрую весть или то, что он стал объектом чьей-то влюбленности.

Облегчить предсмертные муки человеку можно, положив ему под голову соломенную подушку.

По старым поверьям подушка набитая перьями голубей, продлевает жизнь умирающему.

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Что к чему чешется — правильное толкование примет

ЭМИЛИЯ КРЫМСКАЯ

таролог, эзотерик

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