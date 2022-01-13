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Чиновники обойдут все проблемные дома Керчи. Аксёнов поручил
Фото: rk.gov.ru

Чиновники обойдут все проблемные дома Керчи. Аксёнов поручил

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:24 13.01.2022

Планируется проверить все 1 434 многоэтажных дома города.

Должностные лица Совмина РК проверят многоэтажные дома Керчи с целью выявления проблемных вопросов. Такое поручение дал Глава Крыма Сергей Аксёнов. Он принял решение скорректировать формат работы выездных мероприятий в муниципальных образованиях.

До 26 января 2022 года планируется проверить все 1 434 многоэтажных дома города, а также выявить проблемные вопросы в прилегающих частных домовладениях. Итог проделанной работы будет подведен на совещании в Керчи, — сообщили в крымском правительстве.

Аксёнов отметил, что такое решение принято из-за невыполнения обязательств перед жителями домов в прошлом году. Планируется, что каждое должностное лицо посетит от 30 до 50 домов за две недели. К отчетам чиновникам надо будет приложить фото- и видеоматериалы.

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*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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