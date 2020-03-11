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Число выявленных в Крыму фальшивых купюр сократилось
фото: stolica-s.su

Число выявленных в Крыму фальшивых купюр сократилось

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:52 11.03.2020

Уровень фальшивомонетничества в целом по России остается низким. По итогам прошлого года на 1 миллион банкнот приходилось 7 подделок. В 2019 году специалисты Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации и кредитных организаций региона выявили в Республике Крым 286 поддельных банкнот. Это на 103 банкноты меньше, чем было выявлено в 2018 году. Чаще всего в банковской системе региона в прошлом году попадались фальшивки номиналом 5000 рублей – 157 штук. Меньше всего было выявлено поддельных купюр в 500 рублей – 10 штук.

Риск получить поддельную банкноту есть у каждого гражданина. Но можно обезопасить себя несколькими способами: владеть информацией о признаках подлинности и знать, куда обратиться за помощью. Если возникают подозрения в подлинности банкноты, лучшее ее не брать. А провести бесплатную экспертизу можно в любом коммерческом банке, – поясняет управляющий Отделением Республика Крым Южного ГУ Банка России Ирина Яблучанская. – Банкнота может оказаться просто потрепанной, но подлинной – тогда банк поменяет ее на новую. В случае сомнений банкноту отправят на дальнейшую экспертизу в Банк России. Подделки подлежат передаче правоохранительным органам и их стоимость не возместят.

Полная информация о защитных признаках банкнот Банка России доступна на официальном сайте регулятора: в разделе «Банкноты и монеты» и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты и монеты Банка России» для IOS и Android.

Число выявленных в Крыму фальшивых купюр сократилось

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