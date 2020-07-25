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В Симферопольском районе продолжаются широкомасштабные мероприятия по розыску пропавшего без вести 3-летнего ребенка. Мальчик пропал накануне вечером со двора дома в с. Строгановка. Вчера в район поиска прибыли сотрудники ОМВД России по Симферопольскому району, кинологи со служебно-розыскными собаками, специалисты других ведомств. К розыску подключились волонтеры и местные жители. Второй день без перерыва проводится исследование местности, опрошены граждане, которые могли что-либо знать об обстоятельствах происшествия. Всего в поисковых мероприятиях задействовано около 2 тыс. человек. Напомним, что правоохранители разыскивают 3-летнего Мусу Сулейманова. Накануне вечером в полицию обратилась мать ребенка, которая по месту жительства обнаружила пропажу сына. Приметы мальчика: рост примерно 110-115 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы короткие темно-русого цвета, брови прямые, нос средний прямой, губы средней толщины, словесная речь слабо развита. Особых примет нет. Был одет в серую футболку, темно-синие шорты, на ногах белые шлепанцы. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика просьба сообщить в полицию по телефону (3652) 274-421 или 102. Пресс-служба МВД по Республике Крым

ЧП в Симферопольском районе: пропал 3-летний мальчик. Идёт масштабная поисковая операция

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:03 25.07.2020

ЧП в Симферопольском районе произошло накануне вечером: 3-летний ребёнок — Муса Сулейманов — без вести пропал со двора дома в с. Строгановка. В полицию за помощью обратилась мать рабёнка.

Вчера в район поиска прибыли  сотрудники ОМВД России по Симферопольскому району, кинологи со служебно-розыскными собаками, специалисты других ведомств. К розыску подключились волонтеры и местные жители. Второй день без перерыва проводится исследование местности, опрошены граждане, которые могли что-либо знать об обстоятельствах происшествия. Всего в поисковых мероприятиях задействовано около 2 тысяч человек, — сообщили детали операции в пресс-службе МВД России в Крыму.

Приметы мальчика:

  • рост примерно 110-115 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы короткие темно-русого цвета, брови прямые, нос средний прямой, губы средней толщины, словесная речь слабо развита. Особых примет нет.
  • Был одет в серую футболку, темно-синие шорты, на ногах белые шлепанцы.

В Симферопольском районе продолжаются широкомасштабные мероприятия по розыску пропавшего без вести 3-летнего ребенка. Мальчик пропал накануне вечером со двора дома в с. Строгановка. Вчера в район поиска прибыли сотрудники ОМВД России по Симферопольскому району, кинологи со служебно-розыскными собаками, специалисты других ведомств. К розыску подключились волонтеры и местные жители. Второй день без перерыва проводится исследование местности, опрошены граждане, которые могли что-либо знать об обстоятельствах происшествия. Всего в поисковых мероприятиях задействовано около 2 тыс. человек. Напомним, что правоохранители разыскивают 3-летнего Мусу Сулейманова. Накануне вечером в полицию обратилась мать ребенка, которая по месту жительства обнаружила пропажу сына. Приметы мальчика: рост примерно 110-115 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы короткие темно-русого цвета, брови прямые, нос средний прямой, губы средней толщины, словесная речь слабо развита. Особых примет нет. Был одет в серую футболку, темно-синие шорты, на ногах белые шлепанцы. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика просьба сообщить в полицию по телефону (3652) 274-421 или 102. Пресс-служба МВД по Республике Крым

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика просьба сообщить в полицию по телефону (3652) 274-421 или 102.

ЧП в Симферопольском районе: пропал 3-летний мальчик. Идёт масштабная поисковая операция

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