«Лиза Алерт Крым»: пропавшего мальчика могли видеть автомобилисты. Помогите!

Напомним, в Симферопольском районе разыскивают 3-летнего ребёнка. Муса Сулейманов пропал со двора дома в с. Строгановка накануне вечером — здесь. Поисковый отряд «Лиза Алерт Крым»» обращается к автомобилистам, которые могли проезжать по маршрутам: село Строгановка, Каменский район, Трудовское поселение Симферопольского района 24 июля 2020 года с 17:00 по настоящее время.
Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Мусу! Если Ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение потерявшегося и Вы хотите нам передать запись, звоните на номер круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 88007005452 или инфоргу поиска.
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