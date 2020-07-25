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«Лиза Алерт Крым»: пропавшего мальчика могли видеть автомобилисты. Помогите!

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:15 25.07.2020

Напомним, в Симферопольском районе разыскивают 3-летнего ребёнка. Муса Сулейманов пропал со двора дома в с. Строгановка накануне вечером — здесь.  Поисковый отряд «Лиза Алерт Крым»» обращается к автомобилистам, которые могли проезжать по маршрутам: село Строгановка, Каменский район, Трудовское поселение Симферопольского района 24 июля 2020 года с 17:00 по настоящее время.

Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Мусу! Если Ваш видеорегистратор зафиксировал передвижение потерявшегося и Вы хотите нам передать запись, звоните на номер круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный) 88007005452 или инфоргу поиска.

Тема на форуме поискового отряда — https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?t=37384

"Лиза Алерт Крым": пропавшего мальчика могли видеть автомобилисты. Помогите!

"Лиза Алерт Крым": пропавшего мальчика могли видеть автомобилисты. Помогите!

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